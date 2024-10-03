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▲國民黨籍基隆市議員宋瑋莉P圖勘災被網友抓包。（圖／翻攝自宋瑋莉臉書）

▲宋瑋莉PO上另一張沒有P圖的勘災照。（圖／翻攝自宋瑋莉臉書）

▲宋瑋莉發文提醒民眾颱風天不要外出，卻被抓包勘災P圖。（圖／翻攝自宋瑋莉臉書）

颱風山陀兒今（3）日中午登陸後，基隆受到環流影響，下雨一整天，各地都傳出淹水災情。同時間，也有許多地方民代前往選區查看災情，不過，國民黨籍基隆市議員宋瑋莉稍早在臉書PO出勘災照，卻被眼尖網友發現，該照片竟然是P圖，且是將宋瑋莉本人照片去背後，P上另一張淹水較為嚴重的照片上。基隆地方民代為了更瞭解災情，紛紛前往選區勘災，怎料宋瑋莉卻被眼尖網友發現，在臉書PO出的勘災照中，竟然是將自己蹲在地上的照片去背後，再P上另一張淹水較為嚴重的照片上。許多網友見狀立刻前往留言區狠酸，「小編颱風天出勤辛苦了還要P圖，P的很好下次別P了」、「為什麼要P圖？」在網友湧入留言區後，宋瑋莉隨即將該照片撤下，改成另一張沒有P圖的勘災照，只不過該照片僅是宋瑋莉手指地勢低窪積水處。稍早宋瑋莉更直接將該篇貼文刪除。宋瑋莉是現任基隆市議員，曾於2012年補選上基隆市議會副議長，2014年當選基隆市議會議長，2020年獲得中國國民黨提名參選基隆市選舉區立法委員，最終敗給時任立委蔡適應。