我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁（左）曾與鍾瑶（右）拍攝過電影《白蟻-慾望謎網》，最後假戲真愛，交往了2年。（圖／官方臉書）

影帝吳慷仁近期加入中國經紀公司「壹心娛樂」一事，引起軒然大波，不只如此，日前吳慷仁甚至在微博上寫下「祝福錦繡中華」一詞慶祝中國國慶，慘被兩岸網友撻伐，今（3）日又被爆出合作新戲《執迷》的女演員孫儷因吳慷仁政治立場不明確而辭演，但此事目前尚未獲得證實。面對近期吳慷仁風波不斷，曾和他有過2年戀情的前女友鍾瑶，在被媒體問到吳慷仁近期簽約壹心娛樂一事時，倒是大方給予祝福，但也吐露3個關鍵原因，指出兩人真的沒必要再聯絡。事實上，鍾瑶與吳慷仁兩人在2015年時因共同主演《白蟻-慾望謎網》而相識，後續交往2年後分手。根據《TVBS新聞網》報導，對於前任吳慷仁近來屢屢遭到炎上，鍾瑶坦言：「他有他的能耐。」對於男方的未來如何發展給予祝福；至於是否有私訊鼓勵吳慷仁，鍾瑶坦言兩人已經很久沒聯絡，指出吳慷仁已經有穩定交往的女友邵雨薇，再加上現階段在電影或戲劇上都沒有再合作了，因此沒有聯絡的必要性。而吳慷仁今天則是低調更新臉書動態，不僅將臉書封面更換成「窄巷夾縫中露出曙光」的照片，疑似隱晦吐露心聲，更針對山陀兒颱風襲台一事呼籲粉絲多加小心，雖然部分台灣粉絲對吳慷仁的態度相對溫和，大多給予祝福及正面鼓勵：「走出去就看見有陽光的世界」、「慷仁哥加油，期待你新作品」、「發展順利」、「永遠支持你。」不過仍有網友針對吳慷仁先前慶賀中國國慶一事開酸：「記得雙十節也發一篇文祝賀中華民國生日快樂」、「下禮拜四再好好祝福就好」、「感謝來自對岸的祝福」、「我等10月10日看你什麼表現」、「吃裡爬外舔好舔滿，加油。」