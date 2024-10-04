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電價費率審議會9月30日決議，工業電價平均調漲12.5%，部分用電量或產值不如預期產業可凍漲及漲幅減半，其中就包含「菸草製造業，經濟部今（4）日宣布，菸草製造業電價不在減半調漲之列，調升為14％，並對醫院診所電價凍漲，對此，八大醫護團體也聯合發出聲明，感謝行政院、衛福部、經濟部等團隊正視醫療院所經營困境及八大醫護團體聲明訴求，同意凍漲醫療院所之電費聯合聲明指出，經濟部 9 月 30 日召開 113 年第 2 次電價費率審議會，決議產業用電調漲 平均為 14%，新方案將於 10 月 16 日起實施，消息一出後，八大醫護團體隨即 於 10 月 1 日發表共同聲明呼籲政府部會正視醫療院所經營及健保點值之困境，應編列公務預算補助醫療院所電價。欣聞經濟部於今日回應「考量到醫療與民生物價相關性較高，也擬全部改為凍漲」，經濟部說明，事實上原來的 75%的診所用戶，本就使用小商家的計費方式，在本次電價調整時，已經是凍漲不受影響，至於 25%(1256 戶)較 大型的診所，考量同一產業類型應以同一標準，此次也建議審議會，醫院診所 都改為凍漲，後續則比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續預 算編列議題」。八大醫護團體非常感謝衛福部長邱泰源居中協調，經濟部長郭智輝採納八大醫護團體建言，行政院卓榮泰院長率領跨部會團隊，以及朝野立委的努力，朝野一心以非常高的行政效率，在此颱風侵襲、全民防災期間，還能即時處理及回應醫界訴求，通過醫療院所的電價凍漲決策，我們更樂見政府為投資健康之積極回 應，舒緩醫療院所之營運壓力。