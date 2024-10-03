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颱風山陀兒路線詭異，中部地區連續兩天停班課，卻無風無雨，中彰投今晚8點同步宣布，依據中央氣象署預報資料，明日未達停班停課標準，因此正常上班、正常上課。網路一片哀嚎，不少人湧進台中市長盧秀燕臉書，抱怨「明天白天風雨正大」、「每次都在大風大雨的日子上班」、「海線風真的很大」、「每次說恢復上班課 台中就嚴重」。依據中央氣象署預報資料，已經減弱為輕颱的山陀兒，明天中午左右暴風圈中心將抵達台中，由於風力及雨量預估未達標準，今（3）日晚間8點，中彰投同步宣布明天正常上班課。台中市長盧秀燕在臉書寫下，氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風已減弱為輕度颱風，明日將再次減弱成熱帶低壓，致災能力大幅降低，卻不被市民諒解，短短10分鐘內湧進5千人留下表情符號，民眾抱怨「無風無雨放假，大風大雨上班」、「為了台中安全 要放假」「正常上班上課通常都會大風大雨 上次不就是這樣嗎」，還有人說「盧姐我明天早上再給你一次機會」、「真的要選總統嗎？選不上」。不過也有人感到開心，表示「終於解脫了」「可以上班了真好」。