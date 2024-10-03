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受到颱風山陀兒侵襲，今（3）日全台各縣市停班停課，不過就在上午9時許，台北市中山區民生東路二段某超商前，卻傳出一名年約50歲的魏姓男子疑遭人持利器刺頸，現場滿地鮮血，由熱心路人協助報案送醫急救。因傷者酒醉無法表達事發原因，原本在意識清楚下送醫治療，卻因傷勢嚴重，身體狀況急劇下降，送往加護病房搶救，醫師初步研判遭鋒利玻璃割傷，傷口長約5公分。家屬心急在網路社群threads發文，指稱魏男遭人隨機刺傷，尋求監視器及目擊民眾以協助追凶，貼文引起網友關注。據了解，魏男家住新北市三重區，平時打零工維生，今早身穿工地反光背心、攜帶工地安全帽出門，案發當時獨自呆坐在中山區超商前，被熱心民眾發現受傷後報案。因時值颱風天，許多店家未營業，警方只能透過警用監視器初步還原案發過程，但因畫面模糊，尚未發現魏男與人衝突，尚無法證實為隨機刺人案件，目前仍在追查犯嫌下落，並回朔魏男行蹤及經歷，釐清受傷過程。