我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風今(3)日重創高雄，高市府指校園受創及道路通行受阻嚴重，為維護市民安全及重建家園，高市府宣布明(4)日停止上班上課，全市總動員投入救災，重建家園。陳其邁表示，今日下午四點風雨稍歇後，市府即全面啟動災後搶救工作，優先清除阻斷道路的路樹、斷枝、雜物及招牌、碎石。市府預估，市區道路及輕軌等交通通行，都能在明天完成恢復。山陀兒暴風圈壟罩高雄市超過60個小時，颱風中心今天停留高雄市也逾10個小時，除高雄港測得創紀錄17級強風，仁武、三民區還出現超過凱米颱風的最大時雨量。考量市區許多道路通行受阻，全市仍有停電8萬7千多戶、停水30萬戶，且有234所學校通報停電、樹倒、校舍或設備損壞，影響上班上課安全，高雄市政府依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，宣布明10/4(五)停止上班上課，全市總動員投入救災，重建家園。陳其邁表示，山陀兒暴風圈從10/1接觸高雄，累積到今晚已影響高雄超過60個小時。由於颱風中心移動緩慢，幾乎是滯留高雄市，今天中午從小港區登陸後，強風豪雨襲擊高雄約10個小時，民宅鐵皮、圍籬、廣告招牌、雜物，被強風吹落，路樹傾倒或斷枝橫躺道路，甚至壓毀號誌或事業設施。沿海今天觀測到13至14級陣風，高雄港第二港口更測得創紀錄的17級強風。風勢及雨量不斷上修，仁武區最大時雨量124毫米、三民區106毫米、大社區119.5毫米，分別超過凱米颱風在當地所下時雨量，鼓山、楠梓等地，時雨量也有近百毫米。教育局也收到234所學校通報，電力設備損壞、樹木傾倒、屋頂鐵皮掀開，或教室門窗、校園設施毀壞，影響學生上課安全。此外，市區交通號誌、標誌及纜線等設施，需要時間修復，輕軌沿線堆置吹落鐵皮、招牌等雜物，市區道路交通也陷於中斷。統計迄今晚七點半，全市仍有停電8萬7千多戶、停水30萬戶，多處地區仍待恢復水電供應。而山區今晚還有許多人員撤離安置，尚未返家。陳其邁表示，今日下午四點風雨稍歇後，包括電力及工務、環保、交通、警察、教育、水利等各單位，全面啟動災後搶救工作，優先清除阻斷道路的路樹、斷枝、雜物及招牌、碎石。市府預估，市區道路及輕軌等交通通行，都能在明天完成恢復。