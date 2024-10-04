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▲受歡迎的「和牛涮」外送開吃爆肉丼飯、和牛黑咖哩丼飯、極上牛丼飯與特賞豚丼飯。（圖／王品集團提供）

▲「陶板屋」供應外送用戶開吃和風牛排御弁当。（圖／王品集團提供）

▲貳樓「黑安妮斯手指墨魚麵」將鮮嫩魷魚油炸後再淋上酸甜又帶點微辣的紅色特調醬汁，「女巫藥草迷魂飲」在香甜明日葉汁加入檸檬汁與歐鼠尾草籽。（圖／貳樓餐飲提供）

▲貳樓攜手《偷聽史多利》獨家製作萬聖節Live Podcast。（圖／貳樓餐飲提供）

總算山陀兒颱風最快今（4）日上午陣亡，花東、南部持續嚴防豪雨，北部、基隆北海岸也要留意明顯雨勢。不過上班上課地區，總算也恢復了外送服務。王品集團與德商foodpanda熊貓外送平台合作，一舉加入旗下21個餐飲品牌、超過300家餐廳，共推出380道餐點。即日起至10月31日，用戶輸入4字指定優惠碼「王品五百」，即可領取500元專屬美食金，不只爽吃美食有「85折優惠」，消費滿額還能有感折抵。根據資策會調查結果，foodpanda以73.6%的常用度，成為台灣民眾最常使用的外送平台。大家喜愛的王品集團，全台擁有25個餐飲品牌、348家餐廳；今年10月決定掰了Uber Eats，改與德商foodpanda外送平台合作，旗下包括西餐、火鍋、日韓料理、燒肉及中餐共21個品牌，一舉推出380道外送美食，獨家上線熊貓外送。歡慶王品獨家上線foodpanda，即日起至10月31日，foodpanda用戶於平台輸入4字指定優惠碼「王品五百」，即可領取500元專屬美食金，前往指定品牌餐廳單筆消費滿349元可享「85折優惠」，最高折抵150元，每人可使用2次；單筆消費滿1000元可享「8折優惠」，最高折抵200元，每人可使用1次。提醒大家，數量有限兌完為止；實際活動詳情以app及官網顯示為主。「王品集團不僅在餐廳內提供美食，更希望把服務的溫度傳遞到消費者家中」，王品集團營運長李威進表示：「foodpanda擁有豐富的數據經驗與行銷資源，可協助王品更精準觸及目標客群」。foodpanda台灣總經理黃逸華則讚賞餐飲和外送平台雙龍頭的強強聯手是項意義重大的合作，「不僅拓展foodpanda的餐飲版圖、提供更多元豐富的選擇，也助力王品集團將餐廳美味延伸至數百萬家庭，達到雙位數成長。」傳說18世紀末，邪惡女巫黑安妮斯住在蘭開斯特地區的山谷裡、隱藏於黑暗森林的巨大橡樹中，她張著唯一的一隻眼睛，天天盤算著「今天要抓走哪一家的孩子」。今年，早午餐品牌貳樓迎接萬聖節，10月8日至10月31日將有「吃小孩的黑安妮斯」可怕女巫現身，帶來她私藏配方製成的「黑安妮斯手指墨魚麵」和「女巫藥草迷魂飲」。貳樓還攜手台灣知名鬼怪類 Podcast 節目《偷聽史多利》團隊，獨家製作萬聖節Live Podcast，邀請消費者現場聲厲其境！