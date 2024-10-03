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▲43歲曾男疑施用安非他命，導致神智不清，本來坐在機車上正準備騎車離去，見被害人在店家外人行道抽菸並看了他一眼，為此心生不滿，遂上前持刀攻擊。（圖／翻攝畫面）

今（3）日晚間7時許，新北市新莊區也傳出隨機傷人，一對男女朋友前往復興路二段吃完火鍋正準備返家，48歲潘姓男子突遭一名陌生男持藍波刀襲擊，朝頸部猛攻，造成脖子、下巴受傷濺血。眾人見狀後立即報案，並將人送醫救治，所幸並無大礙，經包紮後已出院；警方也已將行凶男子逮捕帶回，具體衝突原因仍在調查中。警方初步調查，雙方並不認識，犯嫌為43歲曾姓男子，疑似施用安非他命，導致神智不清，本來坐在機車上正準備騎車離去，見被害人在店家外人行道抽菸並看了他一眼，為此心生不滿，遂上前持刀攻擊，所幸警方獲報後迅速到場將人逮捕，才未釀成大禍，至於詳細犯案動機還有待警方調查釐清。