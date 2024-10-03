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受到中東緊張局勢影響，美股連日開盤走低，週四（3）在上周初領失業金人數溫和攀升以及對中東衝突升級的擔憂下，主要指數期貨走軟、國際油價繼續走揚，截稿前道瓊工業指數跌近 240點，投資人靜待週五公佈的新的就業市場數據。至截稿前，道瓊工業指數跌近 240 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 0.03%，標普 500 指數跌 0.2%，費城半導體指數漲近 0.6%。油價方面，國際油價連續第三天上漲，紐約原油期貨現時每桶報72.02美元，升1.92美元或2.74%；倫敦布蘭特期油報75.68美元，升1.8美元或2.44%，實現自去年 8 月以來最長的單日漲幅。經濟數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數22.5萬人，比市場預期的22.1萬人還多，也增加投資人對就業市場的擔心，續領失業金人數方面則保持在前周水準附近，整體變化不大。聯準會（Fed）官員周五將看到新的就業市場數據，9月失業率外界普遍預估將穩定落在 4.2%、就業人數則估增加15萬人。全球股市如今正在靜觀以色列會如何回應伊朗2百餘枚導彈的襲擊，若所謂「報復行動」打擊石油等伊朗關鍵資產，雙方衝突恐將擴大升級，拖累更多周邊國家以外，更可能造成全球能源運輸擾亂。