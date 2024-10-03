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▲陳妍希被直擊現身機場，並與家人一同搭車離開。（圖／推理君江小宴 微博）

因出演電影《那些年，我們一起追的女孩》而爆紅的陳妍希，近年來與結婚8年的大陸演員陳曉屢屢爆出婚變，據傳陳曉離婚心意已決，甚至連孩子都不想爭，想要淨身出戶，雙方目前關係已經降到冰點，溝通全靠經紀人聯繫，不只如此，更有消息指出兩人的離婚已經進行到最後，預估明年過年完就會官宣此事，不過對此兩人都未給出正面回應。而日前陳妍希已經結束新戲《狙擊蝴蝶》的拍攝，被大陸狗仔直擊現身機場，和媽媽還有8歲的家人「小星星」會合。陳妍希從今年5月份開始，就再也沒有在社群上分享和老公陳曉的照片，而陳妍希今年過生日時，陳曉也並未在網路上寫下祝福，讓兩人婚變的傳言塵囂甚上，但回顧兩人剛結婚的那幾年，陳妍希為了陳曉將生活重心都放在家庭上，更自願在家帶孩子，並婉拒許多演藝工作，更曾在節目上表示會為了老公放棄一切，讓網友動容，如今爆出婚變傳聞，兩人對此都不願多談。而近期大陸知名狗仔「推理君江小宴」無預警曝光陳妍希的近況，在微博上曬出2段影片，畫面中陳妍希現身機場，不僅戴上帽子、墨鏡、口罩，還戴了全罩耳機，全副武裝就怕被人認出，不過卻穿著相當休閒，以寬鬆的黑色上衣配上白色短褲，乍看之下就像個普通路人。陳妍希後續快速走向機場大門，和母親以及8歲的家人會合，此時陳妍希也終於將口罩拿下，展露笑顏，牽著家人的手一同離開，隨後3人在坐上保母車後也慢慢駛離機場，對此狗仔「推理君江小宴」也下了註解，直言：「姐，陳曉不來接妳嗎？」而網友也紛紛直言：「如果爆料是真的，那也太遺憾了，好好一對夫妻啊，還是希望是假消息，希望兩人一直幸福下去」、「我覺得他們一直都很低調，很少公開秀恩愛，希望他們幸福」、「每年被造謠離婚，每年都說年後宣布，都說品牌方要求離婚保密，就想知道他兩個有什麼廣告，好像沒有？」