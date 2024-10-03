我是廣告 請繼續往下閱讀

因應山陀兒颱風來襲，台鐵公司今（3）日晚間公告，台鐵公司10月4日列車行駛概況如下：一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。台鐵公司將視風雨狀況適時發布列車及調整行駛資訊，另提請乘客出門前，可至臺鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話、以及2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)，或到各就近車站查詢最新乘車資訊。同時提醒需要退、換票及改乘民眾，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。