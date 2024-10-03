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▲夜色漸深，台電高雄區處線路課同仁目前在旗津區中洲三路處理因被鐵皮切斷高壓線所造成事故停電的情況。(圖／台電提供)

▲台電新竹區處自今天中午出發，從新竹趕赴高雄，支援高雄區處的搶修工作，今晚已協助於左營區蓮池潭公園內進行高壓線路遭樹木壓損搶修工作。

中颱山陀兒於今(3)日中午登陸高雄小港區，高雄颳起14級強陣風，造成高雄大小環路及饋線跳脫近140條，台電同仁待風雨暫歇立即前往各區事故現場進行查修，山陀兒颱風總計為大高雄造成14萬戶停電戶數。台電特別動員包括台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共5個區處派遣11個工作班南下協助搶修。台電也提醒民眾，雖然颱風逐漸遠離高雄，但近期若出現豪雨，看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。中颱山陀兒造成高雄14萬戶停電，主要停電區域包括林園區、大寮區、鼓山區、大社及沿海的旗津。造成30根斷桿嚴重、多處斷線，強勁風勢造成許多路樹倒塌及招牌掉落壓損電線。前來高雄支援的北部區處，在今天中午接獲通報後，隨即動員出發！高雄區處、鳳山區處共動員包括432位工程人員、88輛工程車、54輛吊臂車、58輛昇空車、70台發電機、87台抽水機，及4台挖土機。另外台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共67人南下協助搶修，同時也支援16台昇空車、6台吊臂車、10台工程車，力拚縮小停電範圍！今夜復電5成！感謝這次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報之零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。