中颱山陀兒於今(3)日中午登陸高雄小港區，高雄颳起14級強陣風，造成高雄大小環路及饋線跳脫近140條，台電同仁待風雨暫歇立即前往各區事故現場進行查修，山陀兒颱風總計為大高雄造成14萬戶停電戶數。台電特別動員包括台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共5個區處派遣11個工作班南下協助搶修。
台電也提醒民眾，雖然颱風逐漸遠離高雄，但近期若出現豪雨，看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。
中颱山陀兒造成高雄14萬戶停電，主要停電區域包括林園區、大寮區、鼓山區、大社及沿海的旗津。造成30根斷桿嚴重、多處斷線，強勁風勢造成許多路樹倒塌及招牌掉落壓損電線。
前來高雄支援的北部區處，在今天中午接獲通報後，隨即動員出發！高雄區處、鳳山區處共動員包括432位工程人員、88輛工程車、54輛吊臂車、58輛昇空車、70台發電機、87台抽水機，及4台挖土機。
另外台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共67人南下協助搶修，同時也支援16台昇空車、6台吊臂車、10台工程車，力拚縮小停電範圍！今夜復電5成！
感謝這次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報之零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。
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中颱山陀兒造成高雄14萬戶停電，主要停電區域包括林園區、大寮區、鼓山區、大社及沿海的旗津。造成30根斷桿嚴重、多處斷線，強勁風勢造成許多路樹倒塌及招牌掉落壓損電線。
前來高雄支援的北部區處，在今天中午接獲通報後，隨即動員出發！高雄區處、鳳山區處共動員包括432位工程人員、88輛工程車、54輛吊臂車、58輛昇空車、70台發電機、87台抽水機，及4台挖土機。
另外台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共67人南下協助搶修，同時也支援16台昇空車、6台吊臂車、10台工程車，力拚縮小停電範圍！今夜復電5成！
感謝這次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報之零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。