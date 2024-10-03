12強賽大巨蛋搶票結帳「被多刷200元」！第3屆世界12強棒球錦標賽即將在11月開打，其中B組賽事將舉辦在台灣，並且有5場賽事會舉辦在台北大巨蛋，官方在10月3日推出「中信卡友優先購」售票活動，而10月4日中午才全面啟售。不過在今（3）日開放優先購時，售票系統卻出現不少問題，尤其有部分網友反應，刷卡金額錯誤多了200元，而官方也在稍晚給出回應，表示是「票價誤植」。
日、韓戰門票遭秒殺 售票網站狀況連連
在單場門票全面開售前，官方今（3）日開放中信卡友優先搶票，11月16日由日本對上中華隊的「台日大戰」，以及中華隊交手韓國的「台韓大戰」，都是在數分鐘內完售，顯示球迷對這項賽事的期待。
不過在開放搶購後，不少網友陸續反映有刷卡失敗、金額多了200元等問題，在網路上引起熱議，並紛紛湧入入PTT棒球版、官方臉書等，留下抱怨的留言，寫道：「刷卡失敗是怎樣？」、「為何明明票價2280刷卡卻變2480？」、「為何票價跟字卡上的不同？」、「一直刷卡失敗….」等。
而賽事官方在發現異狀後，在稍晚透過官方臉書發文，回應表示，售票系統內的「L2內野一般區221區」票價應為2280元，卻誤植成2480元，誤植票價的訂單皆已更正，並會以正確金額向銀行請款。另外，今（3）日中午12時20分之後的訂單已改為正確票價。若已取票也不影響入場權益，日後如有退票，將以更正票價計算手續費與退款金額。
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在單場門票全面開售前，官方今（3）日開放中信卡友優先搶票，11月16日由日本對上中華隊的「台日大戰」，以及中華隊交手韓國的「台韓大戰」，都是在數分鐘內完售，顯示球迷對這項賽事的期待。
不過在開放搶購後，不少網友陸續反映有刷卡失敗、金額多了200元等問題，在網路上引起熱議，並紛紛湧入入PTT棒球版、官方臉書等，留下抱怨的留言，寫道：「刷卡失敗是怎樣？」、「為何明明票價2280刷卡卻變2480？」、「為何票價跟字卡上的不同？」、「一直刷卡失敗….」等。
而賽事官方在發現異狀後，在稍晚透過官方臉書發文，回應表示，售票系統內的「L2內野一般區221區」票價應為2280元，卻誤植成2480元，誤植票價的訂單皆已更正，並會以正確金額向銀行請款。另外，今（3）日中午12時20分之後的訂單已改為正確票價。若已取票也不影響入場權益，日後如有退票，將以更正票價計算手續費與退款金額。