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▲寇乃馨熱愛三麗鷗的雙星仙子Kiki&Lala，粉色房間看起來超夢幻。（圖／寇乃馨提供）

▲有網友狂酸：「公主該長大了。」對此，寇乃馨也正面回擊。（圖／寇乃馨提供）

知名主持人寇乃馨口條清晰、外型亮麗，和大9歲資深音樂人黃國倫結婚多年，兩人始終感情甜蜜。寇乃馨昨（2）日在臉書分享自己的收藏，由於她熱愛三麗鷗的雙星仙子Kiki&Lala，其中有個房間專門來放KikiLala收藏品，粗估千件收藏超過200萬，沒想到竟遭酸：「公主該長大了。」對此，她也高EQ回應。寇乃馨在直播開箱KikiLala收藏品，包括包包、蜜粉、口紅、抱枕、手機等等，粉色房間看起來超夢幻，這些收藏是從她幼稚園累積到現在，只要有新品她就會馬上入手，「比任何Sanrio專賣店更多更齊全喔⋯都是全新珍藏，捨不得用。」目前她還在努力整理中，會希望在新家設計整面玻璃牆來展示自己的可愛收藏。寇乃馨在直播中開玩笑直呼：「可不可以報金氏世界紀錄？」被攝影師問道：「國倫哥會不會抓狂？」寇乃馨也笑虧，整個房間收藏的價格都不到黃國倫兩把吉他，寇乃馨更自爆，家裡有200個行李箱，有部分是只收藏不使用，堆放在家裡的3個房間裡，這段影片曝光後，立刻引發網友熱烈討論。不少網友紛紛直呼，「超喜歡看寇乃馨這個系列」、「哇哇哇，行家啦！太可愛了，買了真的會捨不得用」、「Kiki&Lala富翁，迷姐太狂了」、「好多珍藏啊，好像倉貨中心」、「這是骨灰級的王者。」然而也有網友狂酸：「公主該長大了。」對此，寇乃馨正面回擊：「現代女子懂事與能力該與時俱進，但寵寵自己的少女心也不衝突～能文能武，能剛能柔…是女人的特長呢！」