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離岸風電國產化爭議多時，台灣更被歐盟一狀告上世界貿易組織（WTO），迫使經濟部正視國產化鬆綁議題。經濟部產業署今（3）日與各界開會，會後針對區塊開發第1階段（3.1）及第2階段（3.2）國產化政策進行說明，表示3.1依照行政契約辦理，3.2朝「通案原則、個案審查」方式辦理。另外，針對區塊開發第3階段（3.3），透過先前國內練兵經驗，輔導國內供應鏈提升能力，以國內產業在產能、品質與價格面向上，具備國際競爭力為目標，將朝向開放。產業署指出，由於本案與歐盟正在進行諮商，除了遵守國際自由貿易規則，產發署也會持續支持我國產業升級具國際競爭力，包括WTO的國際貿易規則、國內產業出口迫切的綠電需求、既有規範與契約的法遵，以及國內產業的健全發展，都是政策考量的要點。經濟部表示，我國經濟以出口為導向，國際品牌對於綠電要求迫在眉睫，為求能達成2030年時，台灣製造產品出口時的綠電比例可達40%的政策目標，勢必要強化綠電供應，其中離岸風場如期併網更顯重要。對此，產業署說明，3.1本就不是台歐盟諮商範疇，且各開發商已與經濟部簽署行政契約，經濟部依法行政，相關政策並未改變，產業關聯政策應依行政契約規定繼續執行；若有不可抗力、不可歸責的樣態，業者可循原有機制主張其權益。3.2 階段已進行公開招標，選商規則及產業關聯政策不變，但若有涉及不可歸責開發商的事由，開發商可提出產業關聯方案變更之申請，經濟部將朝「通案原則、個案審查」方式辦理，在符合如期併網的必要前提下，訂定更明確的不可歸責認定樣態，加速產業關聯方案的變更審查。針對不可歸責事由的樣態，產發署舉例，如國內產製產品品質、交貨量、交貨期無法配合併網時程，或是採購價格不合理者。當廠商提出不可歸責事由後，能源署會同產發署認定確仍如期併網後，其變更屬製造業部分，由產發署審查；工程服務業部分則由能源署審查。另一方面，能源署受訪則表示，台灣政府及歐盟在世界貿易組織（WTO）協商是針對3.2是否鬆綁，不涉及其他階段，但也不否認，現階段是朝向整體區塊開發（含3.1、3.2、3.3）國產化鬆綁方向。能源署表示，歐盟與台灣最大共識，就是歐盟及台灣都不希望進入爭端處理機制，而是盡速在協商階段取的共識。針對已投入大量成本，配合政府達成國產化的風電開發商，經濟部朝向協助廠商在行政程序上降低成本，減少對方開發、融資及後續售電的風險，方法包括降低港口、國營事業設施規費，提供綠電信保機制，以及媒合公股銀行融資。