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▲(G)I-DLE（左起，Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華）全員5人已經平安抵台。（圖／IG official_g_i_dle）

(G)I-DLE日前宣布將來台攻進小巨蛋，演唱會時間就定在10月4日至10月6日，連唱3天，當時售票系統才剛開賣門票就被秒殺，可見她們的高人氣，不過近日山陀兒颱風襲台，今（3）日更是全台停班停課，強大風雨讓粉絲相當憂心演唱會很可能會因為天候取消，對此蛋編（小巨蛋網路小編）在Threads上曬出小巨蛋後台照，開心表示：「目前沒有接到主辦單位要停演的通知喔！」並要粉絲一起祈求演出順利，而主辦方也終於在臉書上宣布好消息，表示演出將會「如期舉行」。據悉，(G)I-DLE成員Minnie跟小娟早在昨（2）日就已經從巴黎啟航，今天終於抵台，薇娟跟雨琦則是從韓國仁川機場過來，另外台灣寶貝舒華則是這幾日正好就在台灣，讓許多粉絲奶味藍（粉絲名／Neverland）相當感動，紛紛喊話要颱風趕緊走：「山陀兒快滾吧！」如今主辦方在臉書上宣布：「訂於2024年10月4日至6日連續三天在台北小巨蛋舉辦的2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI確認將如期舉行。」而蛋編也在Threads曬出小巨蛋後台照：「奶味藍忐忑不安的心情！蛋編懂！目前沒有接到主辦單位要停演的通知喔！所以一起齊力同心，祈禱平平安安順利演出！」讓粉絲十分驚喜，直呼：「不管明天什麼天氣，我就算用爬的也要進去」、「願3天演唱會能順利如期舉行」、「一定可以的！我明天要坐在裡面轟轟轟」、「拜託！我們女娃的氣場會震碎颱風的！」親愛的NEVERLAND們，大家好：我們是KKLIVE團隊，衷心感謝各位一直以來的支持與關注。訂於2024年10月4日至6日連續3天在台北小巨蛋舉辦的 2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI 確認將如期舉行。目前所有韓國工作團隊及藝人皆已順利抵台，而本週一開始的舞台搭建及各項硬體工程都按照原訂時程完成，我們現正全力準備最後的彩排測試與周邊、觀眾入場等相關前置作業，力求為大家呈現最完美的演出。另外，因現場硬體搭建完成後，部分原本有視線遮蔽疑慮的座位，經實地確認可以讓觀眾入座，3個場次的零星票券將於今天 (10月3日) 晚上10點統一釋出販售。本場活動為室內演出，我們仍事先與所有工作團隊進行了周密的安全評估，請各位放心前來觀賞。儘管山陀兒颱風正在逐步減弱，仍呼籲大家出門保持警惕，並提前做好出行與安全準備。再次感謝各位的理解，期待與大家一同共度這次的精彩演出。