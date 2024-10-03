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金州勇士球員在2024-25賽季必須進行改組，在準名人堂射手Klay Thompson離隊之後，球隊新賽季迫切需要有人補上這個位置，不過Draymond Green認為不應該掉入「K湯離隊」的思維陷阱之中，他在接受了《The Athletic》採訪時，鼓勵年輕後衛Brandin Podziemski要去做自己。看著現在的Podziemski，其實有些像當年的Jordan Poole，勇士2022年的總冠軍離不開後者的貢獻。現在球隊對於Podziemski也有同樣的期許，他上賽季場均9.2分5.8籃板3.7助攻，三分命中率有38.5%。談到這位小將，Green表示：「他去年扮演了很重要的角色。我常會提醒他：『你是Brandin Podziemski』，不要掉進很多人說Klay離開的話語陷阱之中，要你得這樣做、那樣做的。不，就做你自己吧。當他做自己時，比他試圖填補別人的角色，有更好的機會取得成功。 」Green也舉自己的為例，當年勇士隊內還有一位明星大前鋒David Lee，但自己從未想過模仿他，「因為我無法成為他，這也不是我所擅長的。這不是我對比賽產生最大影響力的方式。所以我會告誡Podziemski，如果你在球場有特別突出的優勢、能把某件事做得很好，那就放手去做。如果你真的很棒，球隊的進攻和組織會去適應你，我們會去進行調整。 」「嘗試成為Klay或成為認為不是你自己的球員，並不適合你。」Green想要表達給Podziemski這樣的觀點，同時他也褒獎老戰友K湯，直言後者擁有非常罕見的天賦，不是任何NBA球員都能做到。