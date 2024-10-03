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▲國民黨籍基隆市議員宋瑋莉P圖勘災被網友抓包。（圖／翻攝自宋瑋莉臉書）

▲宋瑋莉PO上另一張沒有P圖的勘災照。（圖／翻攝自宋瑋莉臉書）

▲宋瑋莉重新換上的照片，去年竟然就在臉書PO過。（圖／翻攝自宋瑋莉臉書）

國民黨籍基隆市議員宋瑋莉稍早在臉書PO出勘災照，卻被眼尖網友發現，該照片竟然是P圖，且是將宋瑋莉本人照片去背後，P上另一張淹水較為嚴重的照片上。就在該篇貼文遭刪除後，宋瑋莉也發聲，霸氣承認「對！我就是P圖」，強調至始自終，自己從未提及這是本人現場勘災圖，喊話有心之人如再有轉發P圖，就要提出告訴。基隆地方民代為了更瞭解災情，紛紛前往選區勘災。宋瑋莉今天在臉書發文時提及，山陀兒颱風帶來驚人的雨量，雨水將高處的土石流入路面，夾雜著黃土泥濘，500毫米的雨水，創下了紀錄，請市民好友們儘量不要外出，如要外出，請注意安全！清潔隊的伙伴們，辛苦了。不過，卻有眼尖網友發現，宋瑋莉該貼文的附圖中，竟然是將自己蹲在地上的照片去背，再P上另一張淹水較為嚴重的照片上。在網友湧入留言區後，宋瑋莉隨即將該照片撤下，改成另一張沒有P圖的勘災照，只不過該照片僅是宋瑋莉手指地勢低窪積水處，甚至還被翻出，宋在去年早就發過一樣的照片。宋瑋莉隨後直接將該篇貼文刪除。宋瑋莉稍早發文還原事發經過，霸氣承認「對！我就是P圖，謝謝各位網軍網友以及想要蹭我流量的媒體朋友們轉發我的圖。」更提及自己至始自終，從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞，不知如此也變成特定政爭霸凌的對象？刷新本人從政至今之三觀。宋瑋莉說，若無意的P圖，造成大家的誤解，讓媒體下標與內容成為勘災圖？刊登之前，是否經過本人求證？她在此提出對報導此事件媒體之質疑，如再有轉發P圖，製造社會矛盾不安；不排對這些有心之人，提出告訴。宋瑋莉是現任基隆市議員，曾於2012年補選上基隆市議會副議長，2014年當選基隆市議會議長，2020年獲得中國國民黨提名參選基隆市選舉區立法委員，最終敗給時任立委蔡適應。