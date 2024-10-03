中信兄弟挑戰破天荒紀錄！擁有「百萬象迷」中信兄弟，在去年的平均進場觀眾數，就高居各隊第一，今年在有了台北大巨蛋後，一舉安排10場主場賽事在大巨蛋，連連打破中職紀錄。在例行賽還剩下2場主場賽事前，已經累積591,116人進場，只剩下最後的8,884人，就將達標單季主場60萬人進場，寫下場均10,000人的破天荒紀錄。
象迷攻蛋狂刷新紀錄 周思齊引退賽迎巔峰
據統計，兄弟去年的場均進場人數為6,870人，在主場部分則為6,802人。來到今年，兄弟打完58場主場賽事，就已累積91,116名觀眾，若在最後2場賽事，吸引超過8,884人進場，就將達標單季主場60萬人進場的里程碑，而平均進場人數則會來到10,000人，相比去年的進場人數，成長幅度超過50％。
而人數之所以有如此大幅度的成長，需要歸功於大巨蛋，兄弟本季共安排10場賽事在台北大巨蛋，讓主場平均觀眾人數大增。先是在6月15日舉辦「阪神甲子園球場日」，吸引32,988人進場，成為中職首場超越3萬人的賽事。
主場剩最後2戰 寫紀錄要靠象迷
接著，又靠著韓國巨星泫雅的加持，在8月3日刷新紀錄，將最高人數推進到34,506人。但這項紀錄僅維持不到2個月，9月21、22日為球星周思齊舉辦的引退賽，連續2天都吸引滿場的40,000人進場，展現百萬象迷的超高凝聚力。
兄弟剩餘的2場主場賽事，對手都是統一7-ELEVEn獅，後者還有機會爭奪全年度勝率王位，只是難度不低。不過由於山陀兒颱風來襲，原定在10月2日的比賽，延期到本周六進行，2場比賽只要平均有4,442人進場，就能寫下中職新紀錄。
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據統計，兄弟去年的場均進場人數為6,870人，在主場部分則為6,802人。來到今年，兄弟打完58場主場賽事，就已累積91,116名觀眾，若在最後2場賽事，吸引超過8,884人進場，就將達標單季主場60萬人進場的里程碑，而平均進場人數則會來到10,000人，相比去年的進場人數，成長幅度超過50％。
而人數之所以有如此大幅度的成長，需要歸功於大巨蛋，兄弟本季共安排10場賽事在台北大巨蛋，讓主場平均觀眾人數大增。先是在6月15日舉辦「阪神甲子園球場日」，吸引32,988人進場，成為中職首場超越3萬人的賽事。
主場剩最後2戰 寫紀錄要靠象迷
接著，又靠著韓國巨星泫雅的加持，在8月3日刷新紀錄，將最高人數推進到34,506人。但這項紀錄僅維持不到2個月，9月21、22日為球星周思齊舉辦的引退賽，連續2天都吸引滿場的40,000人進場，展現百萬象迷的超高凝聚力。
兄弟剩餘的2場主場賽事，對手都是統一7-ELEVEn獅，後者還有機會爭奪全年度勝率王位，只是難度不低。不過由於山陀兒颱風來襲，原定在10月2日的比賽，延期到本周六進行，2場比賽只要平均有4,442人進場，就能寫下中職新紀錄。