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▲台北國際大獎賽是僅次於世錦賽及世界盃的頂級賽事，亦是我國首次舉辦，運用AI科技導覽。（圖／國家訓練中心提供）

2024年台北國際射擊大獎賽日前在公西靶場圓滿落幕，台北國際大獎賽是僅次於世錦賽及世界盃的頂級賽事，亦是我國首次舉辦，今年將有澳大利亞、加拿大、義大利、日本、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國等各路好手都齊聚一堂較量，而地主中華隊也將派出國內射擊好手與各國較勁。李孟遠等選手不但體驗到，公西靶場可以運用AI科技導覽整個場館，各國選手也可以透過此AI機器互動，了解賽事場次，地點，以及整個場館導覽。愛吠的狗娛樂公司日前在台北國際電腦展 (Computex) 與新創展區 (InnoVEX) 現場，展出「AI AMAZE - AMAZE Guides」展場導覽服務解決方案產品，該產品提供中文、英文、日文、法文、韓文、越南文及泰文等七國語系，可以直接口說或以觸碰螢幕方式，快速精準查尋展覽攤位、論壇、活動以及周邊餐飲的資訊，協助展覽業者提升服務品質。選手可利用相關科技，不但可以拍照，查找賽程、更運動這次的科技，讓賽事更容易讓選手、一般民眾了解，是未來國家訓練中心推廣的重要工具。此外，由於各國都在開發AI輔助射擊、射箭等運動方式，未來也期待會有相關科技運用在運動員訓練上，幫助成績進步。