2024年台北國際射擊大獎賽日前在公西靶場圓滿落幕，此賽事為台灣第1次主辦世界層級的射擊大獎賽，來自10個國家、120名選手經8天激烈競爭，地主中華隊在15個項目拿下13金6銀4銅，包含巴黎奧運銅牌得主李孟遠拿下男子定向飛靶個人與團體金牌、2018年雅加達亞運金牌得主楊昆弼拿下不定向飛靶金牌、3屆奧運國手吳佳穎拿下女子10公尺空氣手槍個人與團體金牌。而在這次賽事中，運用AI在賽事中，主要是由「愛吠的狗」打造賽會場館導覽，這也是首度運用科技，讓選手體會到國家訓練場館，已經不一樣了。
李孟遠體驗AI科技 公西靶場更有國際化
台北國際大獎賽是僅次於世錦賽及世界盃的頂級賽事，亦是我國首次舉辦，今年將有澳大利亞、加拿大、義大利、日本、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國等各路好手都齊聚一堂較量，而地主中華隊也將派出國內射擊好手與各國較勁。
2024年巴黎奧運奪下男子定向飛靶銅牌的李孟遠領銜出賽，李孟遠今年巴黎奧運奪下銅牌，創下我國射擊隊在奧運的新紀錄，他更是接獲國際射擊總會通知榮登世界排名第一。
李孟遠等選手不但體驗到，公西靶場可以運用AI科技導覽整個場館，各國選手也可以透過此AI機器互動，了解賽事場次，地點，以及整個場館導覽。
愛吠的狗娛樂公司日前在台北國際電腦展 (Computex) 與新創展區 (InnoVEX) 現場，展出「AI AMAZE - AMAZE Guides」展場導覽服務解決方案產品，該產品提供中文、英文、日文、法文、韓文、越南文及泰文等七國語系，可以直接口說或以觸碰螢幕方式，快速精準查尋展覽攤位、論壇、活動以及周邊餐飲的資訊，協助展覽業者提升服務品質。
選手可利用相關科技，不但可以拍照，查找賽程、更運動這次的科技，讓賽事更容易讓選手、一般民眾了解，是未來國家訓練中心推廣的重要工具。
此外，由於各國都在開發AI輔助射擊、射箭等運動方式，未來也期待會有相關科技運用在運動員訓練上，幫助成績進步。
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台北國際大獎賽是僅次於世錦賽及世界盃的頂級賽事，亦是我國首次舉辦，今年將有澳大利亞、加拿大、義大利、日本、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國等各路好手都齊聚一堂較量，而地主中華隊也將派出國內射擊好手與各國較勁。
2024年巴黎奧運奪下男子定向飛靶銅牌的李孟遠領銜出賽，李孟遠今年巴黎奧運奪下銅牌，創下我國射擊隊在奧運的新紀錄，他更是接獲國際射擊總會通知榮登世界排名第一。
李孟遠等選手不但體驗到，公西靶場可以運用AI科技導覽整個場館，各國選手也可以透過此AI機器互動，了解賽事場次，地點，以及整個場館導覽。
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選手可利用相關科技，不但可以拍照，查找賽程、更運動這次的科技，讓賽事更容易讓選手、一般民眾了解，是未來國家訓練中心推廣的重要工具。
此外，由於各國都在開發AI輔助射擊、射箭等運動方式，未來也期待會有相關科技運用在運動員訓練上，幫助成績進步。