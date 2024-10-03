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▲屏東台電人員夜間搶修，希望儘速完成全縣的復電工作。（圖／屏東台電提供）

屏東縣長周春米今（3）日晚間前往國軍醫院，慰勞正在現場搶修電力的台電同仁，感謝他們在颱風侵襲下不畏風雨，日夜搶修電力，並期許在台電屏東區營業處處長饒祐禎的領導下，儘速完成全縣的復電工作。饒祐禎向周春米報告，山陀兒颱風暴風圈侵襲屏東，造成多處停電，截至目前累計共有88,819戶停電，主要集中在萬丹鄉、東港鎮、新園鄉、崁頂鄉、竹田鄉、南州鄉、潮州鎮及內埔鄉等地區。為儘速恢復供電，屏東區營業處動員215名工程人員，出動39輛工程車，包括吊臂車，並獲得苗栗區處及台東區處支援4個工作班，全力進行電力修復。截止今（3）日晚間8時，已有25,417戶恢復供電，仍有63,402戶持續搶修中。饒處長同時請求縣府協助，若遇道路坍塌、橋梁封閉或淹水等情況，盡快排除障礙，協助台電順利進場搶修。此次颱風強風吹斷高壓線路，加上廣告牌掉落或樹木倒塌壓毀電線，導致大範圍停電。為減輕民眾因停電造成的不便，台電全力動員，並增派數十位專責接聽電話的人員，蒐集停電資訊，提供搶修人員更完整的情況掌握，以加快修復進度。