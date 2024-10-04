MLB美國職棒大聯盟國聯外卡今(4)日將展開殊死戰，大都會與釀酒人各拿1勝，關鍵G3將在密爾瓦基主場舉行，外界普遍較看好釀酒人能晉級，美國媒體則點出大都會想要突圍的關鍵，「先發投手José Quintana到底會是投出什麼劇本的比賽。」
Quintana在8月表現不理想，自責分率高達5.63，不過進入9月後脫胎換骨，防禦率竟只有0.72。美國媒體直言，「若Quintana能投出9月劇本的比賽，大都會將有機會晉級，尤其曲球的質量將是關鍵。」
至於釀酒人取勝的關鍵則是要盡可能地消耗Quintana的投球數。美媒分析指出，「Quintana的保送和三振率都低於平均水平，釀酒人只要謹慎選球，逼出大都會疲憊的牛棚，勝算自然就會高出許多。」
台灣運彩、CSDA分析師皆看好釀酒人
中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師《運彩小偉》則看好釀酒人能獲勝，「釀酒人先發Tobias Myers本季在主場表現穩定，尤其每局被上壘率是球隊先發輪值中最低的投手，前次碰上大都會也展現壓制力，前4局僅被敲出1支安打，預期能在比賽前段幫助釀酒人領先，後段調度優勢就更能發揮。」
至於《台灣運彩》也看好釀酒人勝出，不讓分賠率僅1.56，遠低於大都會的1.94。而根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，看好度則剛好是50%，平分秋色。
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中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師《運彩小偉》則看好釀酒人能獲勝，「釀酒人先發Tobias Myers本季在主場表現穩定，尤其每局被上壘率是球隊先發輪值中最低的投手，前次碰上大都會也展現壓制力，前4局僅被敲出1支安打，預期能在比賽前段幫助釀酒人領先，後段調度優勢就更能發揮。」
至於《台灣運彩》也看好釀酒人勝出，不讓分賠率僅1.56，遠低於大都會的1.94。而根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，看好度則剛好是50%，平分秋色。