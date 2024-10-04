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第15屆亞太業餘錦標賽(Asia-Pacific Amateur Championship，簡稱AAC)在日本太平洋俱樂部御殿場球場結束首輪比賽。本屆賽事共有來自40個國家和地區、120位球手參賽。印尼選手Randy Bintang在交出65桿後，以1桿優勢獲得首輪領先。週二剛從美國回到亞洲，還處於時差困擾中的陳季群，早上6點半開球，交出了理想的一輪。陳季群表示，「開球挺好的，只有兩洞沒能上球道，這樣第二桿就可以用到短鐵桿或者是切桿，這正是我比較自己比較有信心的部分，所以打得還不錯。我也想辦法把握機會，最終效果也還可以。」陳季群覺得今天的賽場比起練習輪，很多洞的發球台有往前調整一些，這樣讓賽場難度比起練習時有所降低，打得比較舒服。一度回到平標准桿。但最後的7個洞，蕭育楷抓到三個小鳥，以-3桿結束比賽。目前在美國普渡大學讀大四的蕭育楷計劃明年完成學業之後轉職業。參加亞太業餘錦標賽這樣頂級的業餘大賽，無疑對他來說是一個很好的歷練。16歲的青少年球員謝承洧交出70桿，以平標準桿完成今天的比賽。「我這一輪長桿打得不是很好，但推桿還算可以，推得會比較靠近旗桿，也沒有錯失短推，所以還不錯。」賽後，謝承洧表示比起練習輪，他在正賽期間還是會稍微緊張，想法有些太多，執行既定策略時不夠果斷。他期待明天自己能夠做一些改變和調整，打出更好的成績。Bintang20歲，本週是第三次出戰亞太業餘錦標賽。他從10號洞開球，開局就吞下柏忌，但很快穩定下來，13號洞和14號洞抓到小鳥輓回局面，18號洞他從果嶺左邊擊球差點切到老鷹，球最終停在旗桿5英尺處，入賬本輪第四隻小鳥。轉入前9洞後，賓唐3號洞和7號洞抓到小鳥，以-5桿結束比賽。香港沈弘毅交出66桿，以低於標準桿4桿的成績，與兩位日本選手本大志(Taishi Moto)、中野麟太朗(Rintaro Nakano)排在並列第2位。沈弘毅說道，從10號洞開球，一上來就抓到小鳥，隨後13號洞他從長草切上果嶺，面對1碼半的保帕推沒能推進吞下柏忌。但他沒有受到太大影響，很快調整情緒，在15號洞抓鳥，以-1桿轉場。進入前9洞後，他抓到三隻乾淨利索的小鳥，以-4桿結束比賽。