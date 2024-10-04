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中東緊張局勢持續升溫，市場仍在等待伊朗朝以色列發射大量飛彈後，雙方是否還會有進一步的升級行動，加上關鍵的非農就業報告發布在即，投資人普遍感到緊張，影響美國股市主要指數，週四幾乎都下跌作收。綜合《CNBC》等外媒報導，中東緊張局勢的升級，削弱了投資人熱情，10月交易開局即相當不利，本週伊朗對以色列發動飛彈襲擊後，隨著以色列開始對黎巴嫩發動地面行動，投資人正在為進一步的不確定性做準備。報導指出，儘管對於中東局勢的擔憂，推高了石油價格，美國原油期貨漲幅超過5%，能源股也同步上漲，但能源僅僅是週四慘澹市場中、為數不多的亮點之一。除了費城半導體指數以外，美股其他3大指數皆下跌。3日收盤，美股道瓊指數下跌184.93點，或0.44%，收42011.59點；那斯達克指數下跌6.65點，或0.04%，收17918.48點；標普500指數下跌9.6點，或0.17%，收5699.94點；費城半導體指數上漲26.01點，或0.51%，收5125.21點。經濟方面，美國勞工部週四公布的數據顯示，上週美國失業救濟申請人數，略高於經濟學家預測，華爾街正在為將於當地時間週五公布的、9月非農就業報告準備，認為這將為勞動力市場的健康狀況，提供進一步暗示。