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中東緊張局勢升溫，市場擔心將危及原油供應，牽動國際油價急升，漲幅超過5%。美國總統拜登（Joe Biden）證實，正在針對以色列報復伊朗等問題進行討論。綜合外媒報導，拜登3日在白宮對傳媒表示，預計以色列至少在當地時間週四前，還不會針對伊朗射飛彈一事採取報復：「今天不會發生任何事情」。而被問到是否支持以色列襲擊伊朗石油設施時，拜登則回應「正在討論」。與此同時，以色列軍方則繼續對伊朗盟友、黎巴嫩真主黨實施軍事打擊。拜登此言，進一步引發外界對中東局勢的擔憂，刺激油價飆升，道明證券高級大宗商品策略師加利（Daniel Ghali）認為，拜登的言論是推高油價的催化劑：「中東的地緣政治風險，可能處於波灣戰爭（Gulf War）以來的最高水平。」Rystad Energy首席經濟學家加林貝爾蒂（Claudio Galimberti）則指出，雖然中東戰事仍在加劇，石油供應的風險增加，但 OPEC+ 擁有大量備用原油，應能彌補缺口。瑞典SEB銀行首席大宗商品分析師席爾德多普（Bjarne Schieldrop）也表示，OPEC+的閒置產能，足以彌補伊朗出口受到的干擾。不過，專家也不忘提醒，雖然儲備用量足夠，但還有一個問題在於，石油產能主要集中於中東，特別是波灣國家，如果爆發更廣泛的戰爭，風險仍是存在的；若以色列打擊伊朗石油工業，貿易商也會擔心荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的供應中斷，該海峽是世界上最重要的石油貿易動脈之一。