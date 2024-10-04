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墮胎權是本次美國大選，重要的攻防議題之一，民主黨候選人強調女性應對自己的身體擁有自主權，共和黨則重申家庭價值的重要性。而川普（Donald Trump）之妻梅蘭妮亞（Melania Trump），除了在即將出版的回憶錄力挺墮胎權以外，當地時間週四又發影片，聲稱女性的個人自由，沒有任何妥協餘地，似乎與丈夫立場不同。綜合《CNN》、《BBC》報導，川普經常把聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）、憲法保障之墮胎權一事，當成自己的政績與功勞，此事也導致大多數共和黨領導的州，對墮胎程序實施了嚴格限制。現在，他的妻子於社群平台X的一段新影片裡，明確說出：「個人自由是我捍衛的基本原則。毫無疑問，當談到所有女性與生俱來的基本權利－個人自由時，沒有任何妥協的餘地。我的身體、我的選擇，這究竟意味著什麼？」此外，外媒也披露，梅蘭妮亞在即將出版的回憶錄中，亦寫道：「必須保證女性能夠根據自己的信念，自主決定是否生育，不受政府的任何干預或施壓。」距離美國大選只剩大約1個月，梅蘭妮亞表態捍衛墮胎權，與川普立場相左。這位前第一夫人，在她丈夫挑戰三度入主白宮之際，基本缺席了大多數的競選活動，一直保持低調。不過，報導也指出，梅蘭妮亞並不是第一位站出來、支持墮胎權的共和黨前第一夫人。美國前總統布希（George W. Bush）的妻子勞拉（Laura Bush）也曾在丈夫就職前表示，她認為羅訴韋德案不應該被推翻，即便在丈夫離任後，她也在受訪時堅稱墮胎的合法性。報導還提到，川普在墮胎議題上反覆無常，上個月在與賀錦麗（Kamala Harris）的辯論中，他拒絕透露是否支持全國範圍的墮胎禁令，聲稱這應該留給各州自行決定；本週又揚言將否決聯邦墮胎禁令。