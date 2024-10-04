颶風「海倫」（Helene）重創美國東南部，截至發稿時間為止，已有至少200人死亡，《BBC》直言，海倫是自2005年的卡崔娜（Hurricane Katrina）以來，美國本土面臨的最致命颶風，穆迪（Moody）分析公司也評估，海倫造成的經濟損失可能高達340億美元。有財經媒體則指出，北卡羅來納州一座被海倫摧毀的小鎮，可能對全球半導體供應造成影響。
根據《CNBC》報導，北卡羅來納州斯的普魯斯派恩市（Spruce Pine），人口雖然僅有2200左右，但其礦場生產世界上純度最高的石英，這是一種製作晶片時必備的材料；現在，該鎮寶貴的高純度石英卻面臨供應風險，甚至有可能削弱價值6000億美元的全球半導體產業。
報導提到，Sibelco和The Quartz Corp.這2家公司，會提取高純度石英並進行精煉，然後重點出口到位於中國和亞洲的工廠。現在，普魯斯派恩市斷水斷電，2家公司皆已暫停營運，不知道何時才會恢復生產，採礦、煉製、運輸都被擱置了。
報導引述專家分析，認為對於半導體產業來說，普魯斯派恩市礦場的長期中斷，帶來的挑戰怎麼強調也不為過：「如果這些礦場發生什麼事，整個產業都會受到影響。」
接下來，公司必須先確定，提取或精煉礦物的設備是否受損，即便採礦作業可以重新啟動，但有鑑於北卡羅來納州的基礎設施被毀，如何將材料運送到出口市場也是一大問題，但目前看來，交通基礎設施將需要大規模重建：「 道路已經沒了，還有不是電線斷了，而是電線桿直接消失了。」
目前可能需要仰賴石英庫存，以及石英製造的坩堝（用來熔融的耐高熱容器）保質期有多久，盡可能爭取緩衝時間。此事再度凸顯全球供應鏈的不穩定性，還有對特定產品、產地過度依賴的缺點。
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報導提到，Sibelco和The Quartz Corp.這2家公司，會提取高純度石英並進行精煉，然後重點出口到位於中國和亞洲的工廠。現在，普魯斯派恩市斷水斷電，2家公司皆已暫停營運，不知道何時才會恢復生產，採礦、煉製、運輸都被擱置了。
報導引述專家分析，認為對於半導體產業來說，普魯斯派恩市礦場的長期中斷，帶來的挑戰怎麼強調也不為過：「如果這些礦場發生什麼事，整個產業都會受到影響。」
接下來，公司必須先確定，提取或精煉礦物的設備是否受損，即便採礦作業可以重新啟動，但有鑑於北卡羅來納州的基礎設施被毀，如何將材料運送到出口市場也是一大問題，但目前看來，交通基礎設施將需要大規模重建：「 道路已經沒了，還有不是電線斷了，而是電線桿直接消失了。」
目前可能需要仰賴石英庫存，以及石英製造的坩堝（用來熔融的耐高熱容器）保質期有多久，盡可能爭取緩衝時間。此事再度凸顯全球供應鏈的不穩定性，還有對特定產品、產地過度依賴的缺點。