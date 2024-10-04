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▲柯以柔和車友Joseph交往，大方認愛曬出放閃照。（圖／柯以柔臉書）

▲柯以柔（右）和前夫郭宗坤（左）曾有一段11年婚姻。（圖／資料照）

▲柯以柔（左）如今和男友Joseph（右）熱戀中，感情相當甜蜜，兩人也被讚有「夫妻臉」。（圖／Jo先生的下班日常臉書）

45歲女星柯以柔在2022年和廚師前夫郭宗坤正式離婚後，今年6月被拍到交往新男友；柯以柔受訪時坦承，對方是騎單車認識的車友Joseph，兩人從4月開始交往。而昨（3）日柯以柔過45歲生日，她開心在臉書發文，也大方曬出男友正面照，表示今年能因為騎車認識有共同興趣的Joseph，覺得很開心也很幸運：「努力工作～陪伴爸媽、孩子快樂過日子，活出自己想要的樣子，就是我最大的滿足」。柯以柔昨日下午在臉書PO出和親友聚會的照片，貼文寫道：「祝45歲的自己生日快樂，又成熟了一歲、最感恩的是身旁有很多愛我的家人和朋友，風雨過後總會天晴，更懂得健康平安就是最大的幸福」。只見柯以柔分享的照片中，還包含男友Joseph的正面照，她也深情告白對方，「2024學會騎公路車、也因為和好友一起騎車認識Jo先生，能有一個共同興趣的伴很開心也很幸運」。柯以柔認為現在的日子過得很幸福、充實，「活出自己想要的樣子，就是我最大的滿足」，她同時也推薦大家可以去看看男友Joseph經營的粉專，「對釜山有興趣的朋友，八月親子旅遊Jo有分享哦」，甜蜜發文閃瞎網友。回顧柯以柔上一段感情，她在2017年就爆出婚變，因前夫郭宗坤被拍到和女員工過從甚密，讓柯以柔心死，提出離婚。法院一開始在2019年判決兩人合離，但郭宗坤不滿上訴，最後官司又拖了3年多，直到2022年7月才等來二審判決，正式離婚成功，為過去11年婚姻畫下句點，當時柯以柔也開心高喊：「從今天起，我終於自由了～」目前雙方各有各的新生活，今年1月初郭宗坤也被爆交往交往小10多歲的嫩妹女友，當時柯以柔被問及此事，還大方祝福對方：「如果他有不錯的對象，我祝福，也希望他有更好的生活」。如今柯以柔也找到新歸屬，讓粉絲看了紛紛大讚，「看到妳這麼幸福，很開心」、「以柔，生日快樂，一直一直幸福下去」、「生日快樂，妳很棒，值得被愛護」。