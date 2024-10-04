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▲高雄一家7-11門市大門被吹爆，店內天花板、貨架物品各種被吹落。（圖/爆料公社二館）

▲高雄仁武區這回遇山陀兒颱風又難逃淹水惡夢，市長陳其邁也宣布高雄4日再停班停課，讓市民重建家園。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.03）

山陀兒颱風今（4）日終於減弱為熱帶性低壓，氣象署也宣布解除海陸警報，不過高雄因為前一天颱風登陸時，帶來強風豪雨災情嚴重，今天仍然停班停課，好讓市民整理災情一番。而在社群平台上，也陸續有民眾貼出超商的慘況，像是3名店員合力想要頂門對抗山陀兒的強風，但下秒卻被吹飛；也有7-11店員搶救老戰友「OPEN將」的畫面曝光，引起廣大討論。有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「7-11店員真的盡力了....應該要加裝個鐵門之類的比較好」只見畫面中，外頭已經是狂風暴雨，影片曝光後，讓大批網友感到非常傻眼「這個是怎樣啦.....看起來就跟氣爆一樣」、除了有超商的門口被吹爆之外，臉書粉絲團「高雄點」也貼出影片表示，事件發生在高雄鳳山，，從店員搬運的方式來看，該公仔的重量應該不輕，店員相當敬業。貼文曝光後，不少網友也表示、「高雄超商的員工應該都要加薪，真的辛苦了！」而今天高雄是第四天停班停課，許多縣市都已經正常上班上課，被問到為何今天還要停班課，高雄市長陳其邁也回應：看到這麼多災情，也希望高雄的民眾平安，重建家園順利！