山陀兒颱風今（4）日終於減弱為熱帶性低壓，氣象署也宣布解除海陸警報，不過高雄因為前一天颱風登陸時，帶來強風豪雨災情嚴重，今天仍然停班停課，好讓市民整理災情一番。而在社群平台上，也陸續有民眾貼出超商的慘況，像是3名店員合力想要頂門對抗山陀兒的強風，但下秒卻被吹飛；也有7-11店員搶救老戰友「OPEN將」的畫面曝光，引起廣大討論。
7-11店員奮力頂門對抗山陀兒！下秒遭吹飛「店內面目全非」
有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「7-11店員真的盡力了....應該要加裝個鐵門之類的比較好」只見畫面中，外頭已經是狂風暴雨，三名店員奮力的擋在店門口，結果突然一陣強風暴雨襲來，三名店員瞬間被吹飛，室內的貨架及商品四處亂飛，天花板也被強風吹落，所幸三名店員看起來應該無大礙，紛紛從雜物堆中爬起來。
山陀兒侵襲高雄風力太大！OPEN逃家被店員救回
除了有超商的門口被吹爆之外，臉書粉絲團「高雄點」也貼出影片表示，事件發生在高雄鳳山，一名7-11超商店員頂著大風大雨，在路上拖著OPEN將玩偶不斷前進，推估應該是山陀兒颱風的強風把OPEN將公仔吹到逃家，從店員搬運的方式來看，該公仔的重量應該不輕，店員相當敬業。
而今天高雄是第四天停班停課，許多縣市都已經正常上班上課，被問到為何今天還要停班課，高雄市長陳其邁也回應：「4日會放假是考量颱風來襲至今，全市仍有8萬7千戶停電、30萬戶停水，353所學校內共有234校校園受損，以及路樹傾倒及號誌受損，影響上班課及交通安全，高雄災情嚴重，重建家園需要時間。」看到這麼多災情，也希望高雄的民眾平安，重建家園順利！
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「7-11店員真的盡力了....應該要加裝個鐵門之類的比較好」只見畫面中，外頭已經是狂風暴雨，三名店員奮力的擋在店門口，結果突然一陣強風暴雨襲來，三名店員瞬間被吹飛，室內的貨架及商品四處亂飛，天花板也被強風吹落，所幸三名店員看起來應該無大礙，紛紛從雜物堆中爬起來。
影片曝光後，讓大批網友感到非常傻眼「這個是怎樣啦.....看起來就跟氣爆一樣」、「幸好店員們應該都是輕傷....辛苦了TAT」、「山陀兒真的超可怕，店家以後還是裝個堅固的鐵門吧，這種時候應該不要營業」、「剛剛經過了，在高雄鼓山那裡....店內面目全非了，整修應該要一段時間。」
山陀兒侵襲高雄風力太大！OPEN逃家被店員救回
除了有超商的門口被吹爆之外，臉書粉絲團「高雄點」也貼出影片表示，事件發生在高雄鳳山，一名7-11超商店員頂著大風大雨，在路上拖著OPEN將玩偶不斷前進，推估應該是山陀兒颱風的強風把OPEN將公仔吹到逃家，從店員搬運的方式來看，該公仔的重量應該不輕，店員相當敬業。
貼文曝光後，不少網友也表示「上次已經飛到天上去，這次滾地離家，OPEN將能不能乖一點？」、「OPEN將逃家也不是第一次了」、「店員：畢竟都是老戰友了，還是不能丟下不管啦」、「高雄超商的員工應該都要加薪，真的辛苦了！」
而今天高雄是第四天停班停課，許多縣市都已經正常上班上課，被問到為何今天還要停班課，高雄市長陳其邁也回應：「4日會放假是考量颱風來襲至今，全市仍有8萬7千戶停電、30萬戶停水，353所學校內共有234校校園受損，以及路樹傾倒及號誌受損，影響上班課及交通安全，高雄災情嚴重，重建家園需要時間。」看到這麼多災情，也希望高雄的民眾平安，重建家園順利！
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。