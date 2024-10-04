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▲7-11「超值五六日」10月4日至10月6日開跑。（圖／業者提供）

▲7-11 APP寄杯今起開搶特大杯美式買10送10，每日限量2萬組。（圖／業者提供）

▲全家會員限定！大杯特濃美式、好喝奶茶、水果茶同品項第二杯10元。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」自10月4日至10月6日限時3天。（圖／業者提供）

▲全家單品咖啡買6送6只有一天。（圖／翻攝自全家）

▲即日起至10月29日，單品咖啡任選2杯99元。（圖／全家提供）

▲特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元。（圖／全家提供）

▲萊爾富美式、拿鐵開工日買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲美廉社濃萃系列美式或拿鐵同品項買1送1。（圖／美廉社提供）

▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）

山陀兒停班停課多天終於開工！今（4）日上班前先來杯咖啡提神醒腦，美廉社即起推出美式、拿鐵買一送一優惠；7-11連續3天有葛粉抹茶拿鐵、葛粉焦糖瑪奇朵優惠，還可疊加自帶杯扣5元優惠，相當於將近5折開喝；全家除了有特濃美式10元多一杯外，還有康康五優惠開跑，WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕等多項商品買一送一。◾特大和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約6.6折（原價75元、特價44元）◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，6.5折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰凍凍好喝奶茶，6.5折（原價65元、特價38元）◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折◾中杯單品咖啡任選2杯99元單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾大杯單品咖啡2杯119元大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）