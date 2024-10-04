山陀兒停班停課多天終於開工！今（4）日上班前先來杯咖啡提神醒腦，美廉社即起推出美式、拿鐵買一送一優惠；7-11連續3天有葛粉抹茶拿鐵、葛粉焦糖瑪奇朵優惠，還可疊加自帶杯扣5元優惠，相當於將近5折開喝；全家除了有特濃美式10元多一杯外，還有康康五優惠開跑，WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕等多項商品買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月4日至10月6日
◾特大和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約6.6折（原價75元、特價44元）
📍APP｜9月30日至10月6日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月2日起至10月6日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，6.5折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶，6.5折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月4日起至10月6日
◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
📍APP｜10月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品咖啡任選2杯99元
單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品咖啡2杯119元
大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜10月2日至10月29日
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元
🟡萊爾富
📍門市｜9月24日至10月4日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍門市｜10月4日至10月6日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯）
◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜10月4日至10月6日
◾特大和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約6.6折（原價75元、特價44元）
📍APP｜9月30日至10月6日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月2日起至10月6日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，6.5折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶，6.5折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月4日起至10月6日
◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
📍APP｜10月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品咖啡任選2杯99元
單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品咖啡2杯119元
大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜10月2日至10月29日
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元
🟡萊爾富
📍門市｜9月24日至10月4日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍門市｜10月4日至10月6日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯）
◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）