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國民黨籍宜蘭縣議員李茂豐3日傳出病逝消息，享壽67歲，議長張勝德也在臉書發文證實，並表示雖只和李茂豐相處短短1年9個月，但對對方積極為地方發聲，爭取建設，不遺餘力全力以赴的精神感到敬佩，會繼續帶著李茂豐的精神服務蘇澳、建設宜蘭。據悉，李茂豐罹癌多年，曾接受化療，病情原已獲得控制，但此次復發，住進醫院10多天，仍不敵病魔逝世。張勝德在臉書發文哀悼，雖然和李茂豐短短相處1年9個月，但李茂豐為地方發聲，為地方爭取建設等，都不遺餘力全力以赴，承諾會帶著李茂豐的精神，繼續服務蘇澳、建設宜蘭。李茂豐畢業於宜蘭高中，根據宜蘭縣議會網站資訊顯示，李曾任蘇澳區漁會拍賣員、味珍活海鮮員工、馬賽國小家長會會長、南方澳鎮南廟主任委員、蘇澳鎮鎮民代表、蘇澳地區農會農民代表、蘇澳海事學校家長會長，及南方澳6里聯合守望相助隊顧問，當年也以第2高票當選的第10選區議員。