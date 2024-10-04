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▲江老師腹部長了19公分大腫瘤，檢查結果相當驚人。（圖／翻攝自我是江老師YouTube）

▲面對病況江老師一度崩潰大哭，好在腫瘤是良性的，已經成功切除。（圖／翻攝自我是江老師YouTube）





以音樂系列影片走紅的網紅鋼琴老師「我是江老師」YouTube頻道有63萬人訂閱，近日她無預警曝光自己長腫瘤、動手術的消息，引起粉絲關注。江老師表示，自己前陣子就發現肚子凸起，她本以為是宿便或變胖，還想靠運動等方式解決，怎料肚子摸起來還是「硬硬的」，最後到醫院檢查才知道，她長了19公分大的子宮肌瘤，病況讓江老師也一度錯愕、崩潰大哭；所幸最後腫瘤透過手術成功切除，化驗也顯示是良性的，江老師的身體也在慢慢康復中。江老師透過YouTube影片、臉書貼文曝光自己長腫瘤的消息，她說一開始小腹凸起她還以為是宿便，或是自己變胖了，於是積極運動、控制飲食，可是小腹都沒有變回扁平的狀態，她才決定到醫院檢查，怎料一查就發現是壞消息，長了直徑19公分大的子宮肌瘤，就連醫生也訝異的說：「你怎麼可以到那麼大才來看？」江老師說自己在音樂會前得知這個消息，內心也相當緊張、不安，舉行完音樂會後才到大醫院看檢查報告，被醫師告知情況，她當下直接淚崩，護理師則給她一個溫柔的擁抱，輕聲安慰：「不要擔心江老師！你現在要做的就是平靜、過著跟平常一樣的生活，配合醫生的治療！我們都會幫妳加油的！」最終江老師被安排手術要切除腫瘤，也會一併把一邊的卵巢還有輸卵管切除，如果腫瘤拿出來化驗是惡性的，她就要再動刀把子宮、附近的淋巴結拿掉。所幸最後是良性腫瘤，江老師的身體也在漸漸康復當中。江老師也樂觀地說：「感謝大家的關心，我也會繼續給予自己的身心靈好的灌溉與修養，雖然我還是很常會哭，但是我也很快就好」，她也希望透過自己的故事告訴大家，「不論你的心智有多堅定、意志有多強，身體是有極限他會抗議的」，盼每個人都可以好好重視健康問題，不要硬撐。粉絲看了也紛紛湧入留言區，幫江老師加油打氣，「江老師術後要爭取好好休息，加油」、「願你一切安好，一切順利，疾病退散」、「保重，一切都會好的」，就連民進黨立委吳沛憶也現身留言：「謝謝江老師的分享，讓更多女性可以更關注自己的身體，有異狀記得去檢查，現在醫學發達，及早發現都有機會恢復。祝福老師一切順利，大家都為妳集氣」。