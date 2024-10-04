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山陀兒颱風（Krathon）今（4）日已經減弱為熱帶性低氣壓，新北市、台東縣以及花蓮縣部分山區因道路中斷影響交通安全，部分地區停班停課，新光三越也宣布今（4）日高雄左營店、高雄三多店、SKM Park Outlets 高雄草衙延後至中午才開門，《NOWnews》將持續更新全台百貨營業調整懶人包。新光三越高雄左營店、高雄三多店，今日10/4（五）中午12點後開始營業，其餘各分店正常營業。：SKM Park Outlets 高雄草衙今日10/4（五）中午12點後開始營業10/4（五）全台各店正常營業。：遠東百貨113年10月4日(五)全台營業時間正常。Global Mall南部兩店-新左營車站及屏東市，今日(10/4)正常營業。尚未公布：尚未公布：尚未公布