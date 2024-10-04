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以色列持續針對黎巴嫩首都貝魯特猛烈轟炸，有外媒引述消息人士稱，以軍此舉意在「清除」納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的潛在繼任者，與此同時，伊朗也透過斡旋國告知美國，儘管伊朗不希望爆發區域戰爭，但如果以色列再發動新的襲擊，德黑蘭將採取「非常規回應」。外媒《Axios》的記者拉維德（Barak Ravid），稍早在社交媒體平台X上發文，聲稱以色列官方消息人士向他透露，以色列對貝魯特的襲擊目標，就是真主黨的高級官員薩菲丁（Hashem Safieddine），他被視為納斯魯拉遭殺後，黎巴嫩真主黨最有可能繼任領袖的人選之一。另一方面，總部位於中東的《半島電視台》也引述伊朗消息人士報導，聲稱伊朗政府已透過卡達向美國傳達，伊朗「單方面自我克制的階段」已經結束，並補充說「自我克制並不能滿足我們的國安需求」。報導指出，伊朗在傳遞給美國的消息裡表示，雖然仍不希望爆發區域戰爭，但以色列針對伊朗的任何襲擊，都將遭到「非常規回應」，包括對以色列基礎設施的打擊。伊朗事務專家阿薩迪（Tohid Asadi）告訴《半島》，儘管伊朗沒有興趣將整個地區拖入一場全面戰爭，但過去幾個月，以色列一直在試探德黑蘭的底線，伊朗官方開始發表一種猶如「雙面刃」的聲明，一邊重申對戰爭不感興趣，同時又強調說不害怕戰爭：「這些天從德黑蘭聽到的明確訊息是，它沒耐心了，因為耐心是有限度的。」軍事分析家馬尼爾（Elijah Magnier）也同意上述觀點，認為伊朗有2個選擇：「要麼坐等所有盟友都被擊敗，接著就是以色列攻擊它；要不就是立即加入戰鬥。」