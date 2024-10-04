2024-2025年NBA球季即將開打，季前熱身賽也在明（5）日登場，由去年冠軍波士頓塞爾提克出戰丹佛金塊隊揭開序幕，明尼蘇達灰狼也將在台北時間10:30出戰洛杉磯湖人，紐西蘭破壞者隊將出戰猶他爵士隊，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James與兒子Ronny James的表現也受到球迷關注，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。

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NBA新賽季即將開打　獨行俠能否找回冠軍

今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，加入「浪花兄弟」的Klay Thompson後的陣容，如何跟Luka Doncic搭配，也是關鍵。

NBA熱身賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。

NBA賽程表

NBA熱身賽賽程表：

10/5

0:00 波士頓塞爾提克 出戰 丹佛金塊

9:00 紐西蘭破壞者 出戰 猶他爵士

10:30 明尼蘇達灰狼 出戰 洛杉磯湖人 


NBA熱身賽直播轉播資訊：

電視轉播：

緯來體育台、MOD愛爾達體育台

線上收看

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

▲NBA在昨日迎來季前媒體日，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James也出席，在被媒體告知，自己連續2年成為聯盟最老球員時，詹皇「複製貼上」去年的反應，再次抱頭尖叫。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA季前媒體日，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA「綠衫軍」波士頓塞爾提克，是NBA歷史上奪下最多冠軍的球隊，近日傳出轉賣消息，球隊估值達47億美元（約合1532億台幣）。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA「綠衫軍」波士頓塞爾提克，是NBA歷史上奪下最多冠軍的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

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