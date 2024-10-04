2024-2025年NBA球季即將開打，季前熱身賽也在明（5）日登場，由去年冠軍波士頓塞爾提克出戰丹佛金塊隊揭開序幕，明尼蘇達灰狼也將在台北時間10:30出戰洛杉磯湖人，紐西蘭破壞者隊將出戰猶他爵士隊，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James與兒子Ronny James的表現也受到球迷關注，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。
NBA新賽季即將開打 獨行俠能否找回冠軍
今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，加入「浪花兄弟」的Klay Thompson後的陣容，如何跟Luka Doncic搭配，也是關鍵。
NBA熱身賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
NBA賽程表
NBA熱身賽賽程表：
10/5
0:00 波士頓塞爾提克 出戰 丹佛金塊
9:00 紐西蘭破壞者 出戰 猶他爵士
10:30 明尼蘇達灰狼 出戰 洛杉磯湖人
NBA熱身賽直播轉播資訊：
電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，加入「浪花兄弟」的Klay Thompson後的陣容，如何跟Luka Doncic搭配，也是關鍵。
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2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
NBA賽程表
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10/5
0:00 波士頓塞爾提克 出戰 丹佛金塊
9:00 紐西蘭破壞者 出戰 猶他爵士
10:30 明尼蘇達灰狼 出戰 洛杉磯湖人
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緯來體育台、MOD愛爾達體育台
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