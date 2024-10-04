我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐乃麟說自己情緒來得快去得快，自己過得開心就好，不在乎外界眼光。（圖／徐乃麟臉書）

▲楊繡惠（左）說籃籃（右）的經紀人和《衝衝衝》老闆是同一個，不會丟掉主持棒。（圖／天才衝衝衝粉專）

▲網友砲轟籃籃「是不是該換掉了」，《衝衝衝》小編出面幫籃籃說話。（圖／天才衝衝衝臉書）

▲籃籃演藝事業多方發展，除了主持工作，也一樣有到球場當啦啦隊應援。（圖／籃籃IG）

資深主持人徐乃麟日前因在節目《天才衝衝衝》上，開玩笑罵女藝人楊繡惠「妳最賤」引發風波。楊繡惠哭訴自己不會再上該節目，也曝光啦啦隊女神籃籃給她的關心簡訊，而籃籃身為《衝衝衝》的主持群，此舉也被砲轟是雙面人。昨（3）日乃哥再度針對此事回應，強調籃籃私下也有傳簡訊安慰他，認為人與人的互相安慰是人之常情，大家不用過度放大。楊繡惠日前在直播時，曝光籃籃暖心安慰她的簡訊，一度唸到哽咽落淚，很謝謝籃籃的關心。但籃籃作為《衝衝衝》的主持人之一，被部分網友砲轟是「背叛乃哥」；據《壹蘋新聞網》報導，乃哥昨日也針對此事回應，他說自己情緒一直都來得快去得快，目前過得很開心，不在意外界怎麼看他的。徐乃麟也強調，事發後籃籃同樣也有傳訊安慰他，跟他說委屈了，他認為人與人之間的安慰都是人之常情。先前楊繡惠念出籃籃的關心簡訊，也有網友好奇籃籃挺楊繡惠會不會被《衝衝衝》封殺，當時楊繡惠就曾爆料，籃籃的經紀人和《衝衝衝》的老闆是同一人，「所以籃籃不會沒有工作。」楊繡惠也強調，以籃籃現在的地位和人氣，大家都搶著要跟她合作，真的不用擔心。當時楊繡惠也有提到，籃籃待人處事很貼心、面面俱到，不只有安慰她，同樣也有安慰乃哥，不會只挺哪一方。但還是有網友不滿，到《衝衝衝》的臉書粉專留言，痛批籃籃是雙面人：「籃籃是不是該換掉了！食碗內說（看）碗外。」節目小編則幫籃籃緩頰，回覆留言：「兩位前輩都很照顧籃籃，她都有關心喔！」證實籃籃並沒有特別偏向哪一方，而是出自晚輩對前輩的關心，才兩邊送暖。