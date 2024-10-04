今（4）日清晨，山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）結束將近一週的生命，消散在台灣上空，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，山陀兒颱風警報雖然已經解除，但東北季風、颱風殘餘水氣都還在，基隆北海岸、東北角一帶，白天期間仍要注意較大的雨勢，週末天氣較為穩定，下週一（10/7）另一波東北季風，將會有感降溫。
吳聖宇提及，山陀兒颱風期間，較讓人意外的是「東北部的豪雨」，雖然「共伴效應」明顯的區域落在東北部外海，但東北季風往陸地吹，配合地形效應跟和颱風外圍水氣，依舊在基隆北海岸、東北角一帶形成非常顯著的降雨，基隆、瑞芳等地災情慘重，宜蘭的雨量也不少。
天氣風險公司分析師林孝儒則說明，今天各地大多「陰或多雲」，局部地區仍有短暫陣雨，不過雨勢相對較小。迎風面的北台灣仍需注意較大雨勢的發生機會，可能要到今晚降雨才會明顯減弱；過去兩天颱風帶來的累積雨量不少，外出活動要多注意道路狀況及安全。
林孝儒指出，週末天氣明顯好轉，台灣附近將轉為「偏東風」環境，各地大多「晴時多雲」，高溫回升到攝氏30至32度左右，雖然迎風面的東部可能時有地形降雨，西部山區也有午後雷陣雨，但整體來看，降雨影響不大；目前預估，下週台灣附近大致不再有颱風靠近影響，天氣較單純，持續的轉為受東北季風影響。
中央氣象署補充，下週一東北季風增強，週二至週四（10/8至10/10）東北季風影響，氣溫會逐日下降，北部、宜蘭、花蓮，白天高溫攝氏27至29度，中南部攝氏30至31度，各地低溫只有攝氏21至24度，早晚感受偏涼。
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天氣風險公司分析師林孝儒則說明，今天各地大多「陰或多雲」，局部地區仍有短暫陣雨，不過雨勢相對較小。迎風面的北台灣仍需注意較大雨勢的發生機會，可能要到今晚降雨才會明顯減弱；過去兩天颱風帶來的累積雨量不少，外出活動要多注意道路狀況及安全。
林孝儒指出，週末天氣明顯好轉，台灣附近將轉為「偏東風」環境，各地大多「晴時多雲」，高溫回升到攝氏30至32度左右，雖然迎風面的東部可能時有地形降雨，西部山區也有午後雷陣雨，但整體來看，降雨影響不大；目前預估，下週台灣附近大致不再有颱風靠近影響，天氣較單純，持續的轉為受東北季風影響。
中央氣象署補充，下週一東北季風增強，週二至週四（10/8至10/10）東北季風影響，氣溫會逐日下降，北部、宜蘭、花蓮，白天高溫攝氏27至29度，中南部攝氏30至31度，各地低溫只有攝氏21至24度，早晚感受偏涼。
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