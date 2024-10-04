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▲山陀兒颱風影響期間，替基隆北海岸、東半部、台南以南地區帶來非常劇烈的大豪雨。（圖／中央氣象署）

▲未來一週受微弱東北季風影響，迎風面的北東有些許降雨，天氣回歸穩定。（圖／中央氣象署）

今（4）日清晨，山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）結束將近一週的生命，消散在台灣上空，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，山陀兒颱風警報雖然已經解除，但東北季風、颱風殘餘水氣都還在，週末天氣較為穩定，吳聖宇提及，，雖然「共伴效應」明顯的區域落在東北部外海，但東北季風往陸地吹，配合地形效應跟和颱風外圍水氣，依舊在基隆北海岸、東北角一帶形成非常顯著的降雨，基隆、瑞芳等地災情慘重，宜蘭的雨量也不少。天氣風險公司分析師林孝儒則說明，，局部地區仍有短暫陣雨，不過雨勢相對較小；過去兩天颱風帶來的累積雨量不少，外出活動要多注意道路狀況及安全。林孝儒指出，週末天氣明顯好轉，台灣附近將轉為「偏東風」環境，各地大多「晴時多雲」，高溫回升到攝氏30至32度左右，雖然迎風面的東部可能時有地形降雨，西部山區也有午後雷陣雨，但整體來看，降雨影響不大，持續的轉為受東北季風影響。中央氣象署補充，，北部、宜蘭、花蓮，白天高溫攝氏27至29度，中南部攝氏30至31度，各地低溫只有攝氏21至24度，早晚感受偏涼。