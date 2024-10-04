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在英國、日本央行貨幣政策放「鴿」，加上中東戰火，國際資金流向美元避險，推升美元指數一度升破102，創1個半月高點，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（4）日早盤也貶破32元整數關卡，一度來到32.024元，重貶1.87角。英國央行總裁貝利受訪提到，若通膨進展持續良好，英國央行將對降息採取更積極態度。這番鴿派言論促使英鎊兌美元應聲跳水貶逾1%，貶破1.32關卡，改寫9月12日以來的盤中低點。另外，日本新任首相石破茂一上台後，也一改對貨幣政策鷹派立場，強調日本經濟現今不適合進一步升息，日本央行總裁和田植男態度也轉鴿，表示將對升息謹慎行事，日圓兌美元也一度貶至曾下探至147.233價位，今日早盤回升146.599附近。亞洲主要貨幣韓元也從1337.16一度回到1330.3699兌1美元，目前在1332.45盤整，離岸人民幣兌美元早盤則從7.0453拉回至7.0504附近。至於新台幣兌美元因颱風停班停課兩個交易日後，今日開盤則開低走低，一開盤就重貶1.03角，以31.94元開出，隨後進一步貶破32元整數關卡，下探32.024元，重貶1.87角，目前拉回至32.02元震盪整理。