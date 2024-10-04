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國民黨基隆市議員宋瑋莉昨在臉書PO出勘災照，卻被眼尖網友發現，該照片竟然是P圖，但被網友抓包後，宋瑋莉反嗆，自己從未提及這是本人現場勘災圖，喊話有心之人如再有轉發P圖，就要提出告訴。政治人物在天災過後勘災是學問，如何呈現照片，更是學問，除了宋瑋莉，過去也有不少政治人物勘災照片挨轟。【黃捷】最近一次就是民進黨立委黃捷，7月凱米颱風襲擊南台灣，黃捷遭質疑不在選區，他之後秀出勘災照，又被質疑是抓里長貼在群組的照片。但黃捷反嗆，「沒空當下拍照，里長也確實回傳照片回來，留下文字感謝，這都是事實，哪裡有問題？」【陳時中】政委陳時中2022年參選台北市長，10月時豪雨成災，陳時中在臉書秀出勘災照片，但被抓包竟然是穿皮鞋。之後陳時中團隊把勘災的照片與影片都撤換，將腳部的部位截掉。【蔡英文】2018年8月，豪雨轟炸中南部，造成多地淹水。時任總統蔡英搭乘雲豹甲車到嘉義布袋勘災，但遭災民怒嗆「下來走」，她也走下裝甲車涉水勘災，隔天她解釋，不是被災民嗆到下來走，而是她本來就預定要在那裡下車，一般民眾看到報導或照片，會有觀感上的落差。被問到被誤會是否覺得委屈，她說，怕委屈就不要做總統了。【黃國昌】2017年6月，暴雨狂炸北台灣，新北市山區最嚴重，當時擔任區域立委、選區在金山萬里的黃國昌到現場勘災，穿襯衫皮鞋但又堅持不撐傘，在雨中上演「濕背秀」，遭質疑是作秀。但黃國昌對網友說法僅回應，「一笑置之」。