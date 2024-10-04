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中央政府明年度總預算卡關，為化解僵局，行政院長卓榮泰日前委請立法院長韓國瑜協調，兩人原訂今（4）晚邀請朝野黨團餐敘，不過，受山陀兒颱風影響而延期。對此，行政院長卓榮泰受訪時表示，希望今天能以協助各地災區災情為第一優先，因此原定的朝野餐敘，他建議往後延；他強調，颱風的因素是不可抗力，但大家面對如何讓總預算能順利通過，也不應該有阻力。卓榮泰今日繼續赴立法院會進行施政總質詢，會前媒體關切朝野黨團餐敘延期、傳出在野黨不滿總統府副秘書長張惇涵出面接受專訪批評韓國瑜等事。對此，卓榮泰表示，這兩天媒體朋友、國人都非常辛苦，尤其在南部還有相當多的地區，目前還在復原中，甚至還有很多地方，水電供應還沒有辦法如常，這是現在大家心裡最焦慮的，他在昨天也跟立法院溝通，希望大家今天能以協助各地災區災情為第一優先，因此原定今晚的朝野餐敘，他建議往後延，延後的時間雙方還在商量中。卓榮泰認為，颱風的因素是不可抗力，但大家面對如何讓總預算能順利通過，也不應該有阻力，在面臨這災情後，整個國家社會人民更需要能對總預算有共同的看法，在明年因應各種狀況，政府才能去支應所有必要任務。卓榮泰強調，這件事情總統府跟行政院立場完全一致，都希望能在國會順利推動總預算在內的所有政策，「希望下禮拜有時間，徵求韓院長時間許可，我們會盡快安排餐敘」。