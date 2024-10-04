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第一金控旗下第一銀行今（4）日宣布，徵才活動再度開跑，報名至10月22日止，預計招募新進行員150名，包含一般人員、業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員等5大類別，這次新進人員將依招募類別給薪，一般人員起薪約達3萬9000元至4萬5000元，另業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達5萬元以上。一銀今年特別針對業務菁英人才擴大培育管道，除提供專業模組培育選擇外，亦給予豐富培訓資源，協助人才快速成長，而且需才地區遍及全臺，徵才活動預計11月上旬辦理筆試、12中旬辦理面試，最後甄選結果將於12月下旬公布。此外，長期致力於打造友善工作環境並提供具有競爭力的薪酬水準的一銀，各項薪資福利制度皆位於市場前段班，近年平均獎金月數達7至8個月，2024年更有約6成行員實領逾8個月獎金。為確保員工薪資保持市場競爭力，一銀每年也會進行升等晉級調薪，2022年及2024年更依市場薪酬水準及產業競爭力辦理全面加薪，整體加薪幅度達6.5％及8％，根據內部統計，已有近7成員工年薪超過百萬元。同時，一銀也實施多元員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，透過建構透明升遷機制加速基層行員晉升速度，同時積極打造性別平等工作環境，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令生育假別及生育津貼等制度。