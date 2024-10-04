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美東罷工傳出最新進展，「國際碼頭工人協會」（ILA）與代表航運業者和碼頭營運商的「美國海運聯盟」（USMX），雙方發表聯合聲明，指出已達初步協議，ILA同意立即結束為期三天的罷工，讓工人在當地時間週五重返工作崗位。然而，罷工這3天的工作量，會花費約1至2周的時間進行消化，塞港問題並非立即能得到解決。貨櫃三雄今（4）日開盤隨即跳海，萬海跌停後打開，陽明、長榮大跌，跌幅約達8至9%；散裝航運族群也震盪回測修正，慧洋-KY下跌超過5%，四維航、裕民、正德、中航下跌約3%以上，新興、台航、益航也走跌。ILA與USMX暫時達成協議6年內加薪約62%，並同意將主合約延長至2025年1月15日，屆時將重回談桌協商所有未決議題。業界預估，危機並未完全解除，ILA認為自動化形成的低效益恐大大影響航商，若未來在此議題上仍無法達成共識，1月仍會有再次罷工的風險。