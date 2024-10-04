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山陀兒颱風挾帶強烈風雨不僅高雄受影響，今（4）日基隆市中正區新豐街，因為雨勢猛烈，導致海中天社區前山坡疑似因走山，造成大面積土石崩落，現場路樹倒塌、多輛停放在路邊的汽機車被掩埋，所幸目前未傳出人員傷亡，目前警方已封閉兩端，交通中斷，有民眾上班因此等不到公車，對此市府也緊急公布公車改道。基隆地區從3日深夜到今晨，大雨仍不間斷，豈料凌晨時有民眾突然在睡夢中聽見巨響，才發現海中天社區前發生大面積土石崩落，大量樹木與泥土傾瀉而下造成多部車輛遭掩埋，警消獲報後，第一時間派員前往封路，目前正全力排除中。對此基隆市公車處表示，由於該處路線中斷，因此104新豐街線公車，目前暫時停駛，等道路通暢後，即恢復原行駛路線。至於107線公車則改道行駛，車行經調和街後行駛和豐街，至新豐街303巷迴轉後，改走八斗高中、北寧路、祥豐街往返市區，道路通暢後，恢復原行駛路線。另外，R66海科館-七堵火車站線，自海科館發車後，也同樣改道行駛調和街再上台62快速道路往返七堵火車站，待道路通暢後，恢復原行駛路線。