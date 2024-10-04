Pete Alonso逆轉轟！MLB季後賽國聯外卡戰，密爾瓦基釀酒人今（4)日跟紐約大都會隊進行一場定生死的外卡戰，結果雙方形成投手戰，釀酒人靠著7局下代打Jake Bauers開轟，以及Sal Frelick「背靠背」開轟，原本有機會贏球，但是9局上大都會靠著Pete Alonso一棒轟出3分砲逆轉，加上Starling Marte敲安追加分數，最終以4:2贏球，大都會在國聯外卡系列賽以2:1勝出，之後將出戰費城費城人隊。
釀酒人就差一步 大都會運氣超好
大都會隊推出35歲資深好手Jose Quintana先發，他主投6局無失分，完全壓制酒鬼打線，不過大都會隊的表現不如預期，他苦撐6局被打4安打，5次三振，仍解救不了球隊。
釀酒人隊先發投手Tobias Myers是今年球季菜鳥，沒想到在這麼重要的比賽中先發，他主投5局無失分，只被敲出2支安打，5次三振，表現不遑多讓。
關鍵7局下，大都會推出José Buttó中繼，但他一上場就被Jake Bauers面對89英里的變速球，一棒轟出右外野大號全壘打，下一棒Sal Frelick面對96英里速球「背靠背」開轟，這也讓大都會只好趕快換投，但也已經陷入危機。
釀酒人9局上推出守護神Devin Williams後援，他在例行賽尾聲連續13次救援成功，沒想到9局上他控球不穩，先是對Francisco Lindor投出保送，加上Brandon Nimmo敲安，Pete Alonso一棒轟出右外野3分砲逆轉，這也讓釀酒人慘吞敗仗，後續Starling Marte敲安追加分數，最終以4:2贏球。
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大都會隊推出35歲資深好手Jose Quintana先發，他主投6局無失分，完全壓制酒鬼打線，不過大都會隊的表現不如預期，他苦撐6局被打4安打，5次三振，仍解救不了球隊。
釀酒人隊先發投手Tobias Myers是今年球季菜鳥，沒想到在這麼重要的比賽中先發，他主投5局無失分，只被敲出2支安打，5次三振，表現不遑多讓。
關鍵7局下，大都會推出José Buttó中繼，但他一上場就被Jake Bauers面對89英里的變速球，一棒轟出右外野大號全壘打，下一棒Sal Frelick面對96英里速球「背靠背」開轟，這也讓大都會只好趕快換投，但也已經陷入危機。
釀酒人9局上推出守護神Devin Williams後援，他在例行賽尾聲連續13次救援成功，沒想到9局上他控球不穩，先是對Francisco Lindor投出保送，加上Brandon Nimmo敲安，Pete Alonso一棒轟出右外野3分砲逆轉，這也讓釀酒人慘吞敗仗，後續Starling Marte敲安追加分數，最終以4:2贏球。