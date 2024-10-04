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美國媒體揭露，提供台灣愛國者飛彈、長程預警雷達技術供售業務的美商雷神公司，發生對盟國虛報軍售價格情事。國防部長顧立雄今（4）日表示，浮報的金額會討回來，並且強調媒體報導台灣被當成凱子敲詐不是實情。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。媒體詢問美商雷神公司對盟國虛報軍售價格一事，以及國防部先前新聞稿指媒體報導操作疑美論，顧立雄會前受訪表示，這個案子是美方主動告知，這是美方不管對哪個國家的軍售制度都有的防弊措施，美方主動告知我方，並說明已經進入司法程序，之後會將被高估的款項退還給我方，這證明軍售程序有保障。顧立雄又說，媒體披露時一直說「我們被當盤子、被當凱子」，才會說是「疑美論」的認知作戰，這樣的說法跟實情不相符，台美雙方在這件事情上一直抱持聯繫，相關細節還在最後程序中，會獲得所有浮報款項的償還。媒體問金額大概多少，顧立雄說，「我們會全數討回來，細節不多做討論」，這個案子最主要是在2013年。媒體追問武器買貴會跟美方做抗議嗎？顧立雄說，因為這是跟其他國家一起做的案子、會其他一起來比價，浮報這牽涉到不是只有我們一個國家，還牽涉到其他的國家。媒體追問軍購爭議有一部分是在2017年蔡英文總統任內，顧立雄並未回答就進入議場內。