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受到颱風山陀兒影響，全國在昨天、前天都停班停課，但停班課的標準卻受資方質疑。對此，行政院長卓榮泰今（4）日坦言，確實會造成決定困難，希望氣象署能精進、提供更正確資訊，讓地方政府做出最正確決定。卓榮泰上午赴立法院備詢，會前媒體關心連續停班課，引發資方不滿，放假標準被質疑應該調整等事，對此，卓榮泰回應，這確實造成一些決定上的一些困難，不過回想從20多年前整個放假的機制，都是地方政府衡量各地的風雨、各地的交通、各地的基礎設施的所需，所提出的各種決定，他認為大多數在決定的時刻，都以保障人民的安全、財產的安全為最大的考量。卓榮泰提到，因為現在有更好的科技，他會希望中央氣象署能夠再精進，用科技的方式、更預測準確的方式，讓各地方政府能夠取得更進一步、更新、更正確的資訊，那麼再依照各種衡量的條件底下，去做出最大的、最正確的裁定。卓榮泰強調，未來如何來精進，這個是中央與地方，可以合力來檢討的。