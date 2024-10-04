10月迎來不少假期，除了雙十國慶，也逢又稱「10月節」的「德國啤酒節」，全台吃到飽餐廳因應節慶祭出相當多優惠以吸引顧客。像是JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推「LINE好友晚餐優惠」平日晚上八點後入場享「買一送一」。不少飯店已因應11月登場的「ITF台北國際旅展」提前推線上旅展，最優有打到約6.4折，另外墾丁凱撒飯店「發現西餐廳」則有雙人同行，第二位只要388元。《NOWnews今日新聞》整理全台吃到飽餐廳共38個品牌於10月有推優惠的品牌，全台共有78家餐廳，完整資訊一次看。
📍寒舍集團4大飯店的自助餐廳
寒舍集團集結台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店、台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店即日起至11月12日推出「寒舍線上旅展」。10月25日至10月31日更打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與台北寒舍艾美1樓購買旅展商品。
▪️喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」推出平假日各餐期的自助餐券，包括線上旅展期間獨家販售的雙人自助餐券1,500元至3,300元，優惠最低6.9折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張的自助餐券3,000元至6,600元，超值好康6.9折起。
▪️寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展獨有雙人自助餐券1,800元至3,600元、超值7.5折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張用餐的自助餐券3,400元至7,200元、最低7折起。
▪️礁溪寒沐酒店自助餐廳「MU TABLE」推出「自助餐平日單人晚餐券」每張980元、下殺約6.5折，「自助餐假日晚餐單人券」每張1,180元、約6.8折。
▪️台北艾麗酒店「LA FARFALLA義式餐廳』推出「現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1,599元、約6.8折。
📍全台長榮酒店5大酒店的自助餐廳
長榮酒店即日起～11月10日推出「Chill Chill旅遊趣」線上旅展，集結全台多家長榮酒店，開賣聯合餐券，單張售價1788元，10張/套優惠價1萬6880元，等於每張平均1688元。
到長榮桂冠酒店（基隆）咖啡廳，一張聯合餐券可任選平日午餐或晚餐兩客自助式百匯，相當於原價7.6折；到長榮桂冠酒店（台中）咖啡廳，一張享有雙人自助餐；到長榮鳳凰酒店（礁溪），一張聯合餐券享有雙人自助早午餐兩客（不分平假日），等於每人844元；至長榮文苑酒店（嘉義）咖啡廳，持一張享有平日自助午餐2客贈送金牌啤酒1瓶(600ml) 或 平日自助晚餐2客，可吃到在地特色料理林聰明和牛松阪豬砂鍋魚套餐；至台糖長榮酒店（台南）吃遍天下自助餐廳，一張可享用平日自助午餐或晚餐2客。
📍JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」
首次推出「東南亞美食祭」，以泰國菜為主軸，搭配越南、新加坡等經典風味，打造酸香開胃的南洋美味。即日起至11月4日，午、晚餐期間限定推出海鮮沙拉升級版、酸辣海鮮湯、咖哩蟹、火山排骨、啤酒鴨、檸檬魚及南洋風甜點等無限量供應，還有威靈頓牛排、普羅旺斯烤羊排、燉牛舌等豐富料理。平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元起，假日週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元。
餐廳推出多項優惠活動。週一至週五午餐期間，60歲以上顧客可享「壯世代優惠」6折特惠。此外，「LINE好友晚餐優惠」於週一至週四晚上八點後入場享買一送一。
📍台北君悅「彩日本料理」
領取「2024 台北餐廳週」城市美食電子護照（按此），免費即可索取免費，到台北君悅酒店的自助餐廳「彩日本料理」，即日起～𝟏𝟎月𝟐𝟎日平假日𝟖.𝟓折優惠，並加贈限定「主廚私釀季節果醋」。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」
出示臺北流行音樂中心展演票根，享有六福萬怡酒店超人氣Buffet敘日全餐廳不分平假日，打8.5折優惠。
即日起至10月11日重陽節當天，將平日獨享的樂齡優惠擴大至假日午餐、晚餐皆適用，滿55歲以上之貴賓可享平日午餐7折、假日午餐或晚餐7.5折，同行親友用餐也可同享8.5折優惠，優惠價需酌收原價一成服務費。餐廳必吃菜色有地中海紅酒燉牛臉頰、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，以及加碼再升級澎湃海鮮餐檯，暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等鮮甜美味、假日再加碼暢饗松葉蟹腳與生蠔料理。
📍義大皇家酒店「星亞自助餐廳」
自即日起至12月底推出「四人同行，一人免費」的優惠活動，於平日的午餐及晚餐期間，四人同行平均每人638元起就可享用到美食吃到飽。餐點匯聚了各式風味料理，像是人氣招牌現沖牛肉湯，以新鮮蔬果食材熬煮，有甜美湯頭；主廚首推肉質厚實肥美又多汁的爐烤牛排，及嚴選各類新鮮海味生魚片也是饕客首選。另有現煮區提供客家粄條、台式陽春麵與義大利麵等麵食等。
📍「50樓Café」自助餐
新北最高「50樓Café」自助餐特邀姊妹餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」印尼籍主廚Indra Kusuma規劃菜單，即日起至10月31日限時推出「印尼美食錄」，香料仁當牛、沙嗲雞肉串、奶油炸雞、辣炒參峇蝦等最強名菜通通上桌，還有種類豐富、新鮮肥美的手抓海鮮，佐搭印尼特色醬料。
50樓Café現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡享有82折。備註：50樓Cafe謹此提醒，實際品項以現場供應為準。相關餐費如下(皆須外加一成服務費)，50樓Café平日午餐999元、晚餐1,099元，週末假日午餐1,099元、晚餐1,199元。
📍台北遠東香格里拉「遠東Cafe」
即日至10月31日，推出期間限定「德式美饌饗宴」美食活動，由國際主廚團隊精心設計超過二十道經典德國料理，包括外酥內嫩的「德國烤豬腳」、香嫩多汁的「德國啤酒豬肉香腸堡」、香氣四溢的「德式黑啤酒煎鮮蝦」。
還有多款經典德國香腸，如巴伐利亞白香腸、法蘭克福香腸和德國辣味香腸等，還有琳琅滿目的經典德式甜點，同時搭配慕尼黑限定黑、白啤酒通通無限量供應，加值不須額外加價。遠東Café自助餐廳午、晚餐每位1,580 +10%元起。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
迎接「ITF台北國際旅展」，台北萬豪酒店自10月7日中午12時至11月4日晚間11時59分限期推出線上旅展，餐券主打年年熱賣「千元有找」Garden Kitchen平日午間自助美饌，一套十張，每張900元，約6.4折，線上電子餐券即買即用。
被譽為台北最美Semi-Buffet的「Garden Kitchen」，半開放式廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。餐價依主菜選擇，原餐價每人1,390元+10%起。
📍福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」
推出「週日超級鄉親日」，住飯店週邊鄉親，包含淡水、關渡、八里、石門、三芝區域，憑證件享8折優惠（每張證件至多預定4位，結帳金額需另加原價一成服務費），每人原餐價1280元＋10%。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
因應ITF台北國際旅展將到來，即日起推出線上旅展，各式美饌餐券，其中自助餐券分三種：
● 彩虹座通用自助餐券：單張1450元。買10張贈1張
● 彩虹座午晚餐套票：每套共10張1萬4000元。買1套贈1張
● 彩虹座下午茶套票：每套共10張9000元。買1套贈1張
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」
因應國慶日推出10月10日雙人同行，午餐點選價格1,680元+10%之主餐，優惠價只要2,024元 /2人。
📍台北圓山飯店「松鶴餐廳」
推出10月限時優惠快閃活動，平日限定，週一至週四午餐、晚餐、下午茶都打7.5 折，能吃到當季肥美秋蟹、現切牛肉等百道菜色，十月底還有萬聖節主題甜品。
📍台中李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」
台中李方艾美酒店歡慶兩週年，館內人氣吃到飽餐廳「新食譜全日餐廳」即日起至2024年10月31日，於平日晚餐時段，即週一～週四，推出「四人同行一人免費」優惠，平日晚餐餐價每人1280元+10%，折扣後等於每人平均僅960元+10%，享有新推出的松葉蟹海鮮桶，還有紅白酒、現切肋眼牛排、生魚片、麵包蟹等，通通吃到飽。
此外，台中李方艾美酒店搭配週年慶活動，即日起~𝟏𝟎月𝟑𝟏日只要於飯店內餐廳，當日單筆消費滿𝟏𝟎𝟎𝟎元，即可於餐廳兌換摸彩券乙張。頭獎包含價值25萬元的台中李方艾美總統套房住宿一晚，還有兩款光陽電動機車與其他住宿券、餐券等。
📍台中星享道酒店的「星饗道國際自助餐廳」
九月份推出的松葉蟹腳吃到飽活動受到熱烈迴響，延長到10月底，但是改為每人限一份，每週僅有兩天，於每週二、四的晚餐限定，「星饗道國際自助餐廳」餐價為平日晚餐每人968元+10%。
📍台中日月千禧酒店「饗樂全日餐廳」
即日起~11月4日推出線上旅展，餐券約7.6折起，饗樂全日餐廳推出平日午晚餐自助百匯餐券，主打商品十二張套券，每套1萬2000元，平均每人只要1,000元即可享用原價1307元自助百匯一客，下殺約7.7折。另有六張套券、三十張套券組合提供選擇。
饗樂全日餐廳提供東方創意佳餚與西方人氣料理，現切爐烤牛排、生猛海鮮、豪華刺身、各式壽司、現點現做名菜、手工甜點等都是不可錯過的招牌美味，還享紅白酒、生啤酒無限暢飲。
📍高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」+「京享蔬食百匯餐廳」
10月21日～11月4日將於官網推出線上旅展，豪享自助餐廳和京享蔬食百匯餐廳，皆推出平日自助餐券買10送2優惠，約8.3折優惠。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
墾丁凱撒飯店內一向受到旅客與在地民眾好評的吃到飽餐廳「發現西餐廳」，即日起至年底祭出雙人同行優惠，即日起～2024年12月31日，雙人同行第二位大人只要388元；而親子同行優惠，則是一位大人加一位兒童用餐最低餐價平日/小假日為1299元。
📍高雄商旅
即日起~10月31日，推出四人同行一人免費，限每人都點550元+10%以上主餐，且以價低者作為優惠。「Urban Café 都會美饌」為半自助式餐廳，點「爐烤雞腿肯郡風味」等主餐，就享有燙活海鮮等涼菜，以及滷豬腳、烤披薩等精選熱食，還有生菜沙拉、咖啡飲料等無限量供應。
📍饗食天堂高雄兩分店
饗賓集團旗下「饗食天堂」限高雄兩間分店，即「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，之前於九月推出限定料理「雪蟹腳」受到歡迎，10月1日至11月30日止則將推出「現煎鮑魚佐甜椒醬」，限平日晚餐、假日午餐、假日晚餐供應，等於最低只要968元+10%就可爽嗑鮑魚等高檔海鮮。
另還有70道海鮮料理，包含刺身、現流中卷、新鮮白蝦和淡菜、清蒸蟳蟹、澎湖鮮蚵、煎牛排等高人氣料理，饗食天堂餐價平日午餐每人868元+10%、平日晚餐與假日午餐為每人968元+10%、假日晚餐為1068元+10%。
📍馬辣集團旗下10品牌共約48家
馬辣集團10月迎來新優惠，即日起~10月31日，只要同桌任一人身分證、健保卡或護照號碼中有「1、2、3」 任二碼(可重複，11、22均可)，提前一日預約參加活動，並消費指定餐點或達消費金額即可領取各品牌獨特優惠，新馬辣Plus、熊一、夯下去就有「北海道大帆立貝吃到飽」，而馬辣、新馬辣、涮樂和牛則享「九孔鮑魚吃到飽」。
另外，問鼎·皇上吉祥則有「紐澳Q彈牛舌」、「手切玫瑰松阪豬」免費贈；「肉之間」大盤肉幸福鍋物、日料居酒屋「狗一下」與「燒肉CHA CHA」也分別將送上「美國安格斯黑牛嫩肩」、「廣島炸牡蠣」、「特上牛胸腹肉或精選豚五花」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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寒舍集團集結台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店、台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店即日起至11月12日推出「寒舍線上旅展」。10月25日至10月31日更打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與台北寒舍艾美1樓購買旅展商品。
▪️喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」推出平假日各餐期的自助餐券，包括線上旅展期間獨家販售的雙人自助餐券1,500元至3,300元，優惠最低6.9折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張的自助餐券3,000元至6,600元，超值好康6.9折起。
▪️寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展獨有雙人自助餐券1,800元至3,600元、超值7.5折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張用餐的自助餐券3,400元至7,200元、最低7折起。
▪️礁溪寒沐酒店自助餐廳「MU TABLE」推出「自助餐平日單人晚餐券」每張980元、下殺約6.5折，「自助餐假日晚餐單人券」每張1,180元、約6.8折。
▪️台北艾麗酒店「LA FARFALLA義式餐廳』推出「現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1,599元、約6.8折。
📍全台長榮酒店5大酒店的自助餐廳
長榮酒店即日起～11月10日推出「Chill Chill旅遊趣」線上旅展，集結全台多家長榮酒店，開賣聯合餐券，單張售價1788元，10張/套優惠價1萬6880元，等於每張平均1688元。
到長榮桂冠酒店（基隆）咖啡廳，一張聯合餐券可任選平日午餐或晚餐兩客自助式百匯，相當於原價7.6折；到長榮桂冠酒店（台中）咖啡廳，一張享有雙人自助餐；到長榮鳳凰酒店（礁溪），一張聯合餐券享有雙人自助早午餐兩客（不分平假日），等於每人844元；至長榮文苑酒店（嘉義）咖啡廳，持一張享有平日自助午餐2客贈送金牌啤酒1瓶(600ml) 或 平日自助晚餐2客，可吃到在地特色料理林聰明和牛松阪豬砂鍋魚套餐；至台糖長榮酒店（台南）吃遍天下自助餐廳，一張可享用平日自助午餐或晚餐2客。
📍JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」
首次推出「東南亞美食祭」，以泰國菜為主軸，搭配越南、新加坡等經典風味，打造酸香開胃的南洋美味。即日起至11月4日，午、晚餐期間限定推出海鮮沙拉升級版、酸辣海鮮湯、咖哩蟹、火山排骨、啤酒鴨、檸檬魚及南洋風甜點等無限量供應，還有威靈頓牛排、普羅旺斯烤羊排、燉牛舌等豐富料理。平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元起，假日週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元。
餐廳推出多項優惠活動。週一至週五午餐期間，60歲以上顧客可享「壯世代優惠」6折特惠。此外，「LINE好友晚餐優惠」於週一至週四晚上八點後入場享買一送一。
📍台北君悅「彩日本料理」
領取「2024 台北餐廳週」城市美食電子護照（按此），免費即可索取免費，到台北君悅酒店的自助餐廳「彩日本料理」，即日起～𝟏𝟎月𝟐𝟎日平假日𝟖.𝟓折優惠，並加贈限定「主廚私釀季節果醋」。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」
出示臺北流行音樂中心展演票根，享有六福萬怡酒店超人氣Buffet敘日全餐廳不分平假日，打8.5折優惠。
即日起至10月11日重陽節當天，將平日獨享的樂齡優惠擴大至假日午餐、晚餐皆適用，滿55歲以上之貴賓可享平日午餐7折、假日午餐或晚餐7.5折，同行親友用餐也可同享8.5折優惠，優惠價需酌收原價一成服務費。餐廳必吃菜色有地中海紅酒燉牛臉頰、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，以及加碼再升級澎湃海鮮餐檯，暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等鮮甜美味、假日再加碼暢饗松葉蟹腳與生蠔料理。
📍義大皇家酒店「星亞自助餐廳」
自即日起至12月底推出「四人同行，一人免費」的優惠活動，於平日的午餐及晚餐期間，四人同行平均每人638元起就可享用到美食吃到飽。餐點匯聚了各式風味料理，像是人氣招牌現沖牛肉湯，以新鮮蔬果食材熬煮，有甜美湯頭；主廚首推肉質厚實肥美又多汁的爐烤牛排，及嚴選各類新鮮海味生魚片也是饕客首選。另有現煮區提供客家粄條、台式陽春麵與義大利麵等麵食等。
📍「50樓Café」自助餐
新北最高「50樓Café」自助餐特邀姊妹餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」印尼籍主廚Indra Kusuma規劃菜單，即日起至10月31日限時推出「印尼美食錄」，香料仁當牛、沙嗲雞肉串、奶油炸雞、辣炒參峇蝦等最強名菜通通上桌，還有種類豐富、新鮮肥美的手抓海鮮，佐搭印尼特色醬料。
50樓Café現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡享有82折。備註：50樓Cafe謹此提醒，實際品項以現場供應為準。相關餐費如下(皆須外加一成服務費)，50樓Café平日午餐999元、晚餐1,099元，週末假日午餐1,099元、晚餐1,199元。
📍台北遠東香格里拉「遠東Cafe」
即日至10月31日，推出期間限定「德式美饌饗宴」美食活動，由國際主廚團隊精心設計超過二十道經典德國料理，包括外酥內嫩的「德國烤豬腳」、香嫩多汁的「德國啤酒豬肉香腸堡」、香氣四溢的「德式黑啤酒煎鮮蝦」。
還有多款經典德國香腸，如巴伐利亞白香腸、法蘭克福香腸和德國辣味香腸等，還有琳琅滿目的經典德式甜點，同時搭配慕尼黑限定黑、白啤酒通通無限量供應，加值不須額外加價。遠東Café自助餐廳午、晚餐每位1,580 +10%元起。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
迎接「ITF台北國際旅展」，台北萬豪酒店自10月7日中午12時至11月4日晚間11時59分限期推出線上旅展，餐券主打年年熱賣「千元有找」Garden Kitchen平日午間自助美饌，一套十張，每張900元，約6.4折，線上電子餐券即買即用。
被譽為台北最美Semi-Buffet的「Garden Kitchen」，半開放式廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。餐價依主菜選擇，原餐價每人1,390元+10%起。
📍福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」
推出「週日超級鄉親日」，住飯店週邊鄉親，包含淡水、關渡、八里、石門、三芝區域，憑證件享8折優惠（每張證件至多預定4位，結帳金額需另加原價一成服務費），每人原餐價1280元＋10%。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
因應ITF台北國際旅展將到來，即日起推出線上旅展，各式美饌餐券，其中自助餐券分三種：
● 彩虹座通用自助餐券：單張1450元。買10張贈1張
● 彩虹座午晚餐套票：每套共10張1萬4000元。買1套贈1張
● 彩虹座下午茶套票：每套共10張9000元。買1套贈1張
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」
因應國慶日推出10月10日雙人同行，午餐點選價格1,680元+10%之主餐，優惠價只要2,024元 /2人。
📍台北圓山飯店「松鶴餐廳」
推出10月限時優惠快閃活動，平日限定，週一至週四午餐、晚餐、下午茶都打7.5 折，能吃到當季肥美秋蟹、現切牛肉等百道菜色，十月底還有萬聖節主題甜品。
📍台中李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」
台中李方艾美酒店歡慶兩週年，館內人氣吃到飽餐廳「新食譜全日餐廳」即日起至2024年10月31日，於平日晚餐時段，即週一～週四，推出「四人同行一人免費」優惠，平日晚餐餐價每人1280元+10%，折扣後等於每人平均僅960元+10%，享有新推出的松葉蟹海鮮桶，還有紅白酒、現切肋眼牛排、生魚片、麵包蟹等，通通吃到飽。
此外，台中李方艾美酒店搭配週年慶活動，即日起~𝟏𝟎月𝟑𝟏日只要於飯店內餐廳，當日單筆消費滿𝟏𝟎𝟎𝟎元，即可於餐廳兌換摸彩券乙張。頭獎包含價值25萬元的台中李方艾美總統套房住宿一晚，還有兩款光陽電動機車與其他住宿券、餐券等。
📍台中星享道酒店的「星饗道國際自助餐廳」
九月份推出的松葉蟹腳吃到飽活動受到熱烈迴響，延長到10月底，但是改為每人限一份，每週僅有兩天，於每週二、四的晚餐限定，「星饗道國際自助餐廳」餐價為平日晚餐每人968元+10%。
📍台中日月千禧酒店「饗樂全日餐廳」
即日起~11月4日推出線上旅展，餐券約7.6折起，饗樂全日餐廳推出平日午晚餐自助百匯餐券，主打商品十二張套券，每套1萬2000元，平均每人只要1,000元即可享用原價1307元自助百匯一客，下殺約7.7折。另有六張套券、三十張套券組合提供選擇。
饗樂全日餐廳提供東方創意佳餚與西方人氣料理，現切爐烤牛排、生猛海鮮、豪華刺身、各式壽司、現點現做名菜、手工甜點等都是不可錯過的招牌美味，還享紅白酒、生啤酒無限暢飲。
📍高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」+「京享蔬食百匯餐廳」
10月21日～11月4日將於官網推出線上旅展，豪享自助餐廳和京享蔬食百匯餐廳，皆推出平日自助餐券買10送2優惠，約8.3折優惠。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
墾丁凱撒飯店內一向受到旅客與在地民眾好評的吃到飽餐廳「發現西餐廳」，即日起至年底祭出雙人同行優惠，即日起～2024年12月31日，雙人同行第二位大人只要388元；而親子同行優惠，則是一位大人加一位兒童用餐最低餐價平日/小假日為1299元。
📍高雄商旅
即日起~10月31日，推出四人同行一人免費，限每人都點550元+10%以上主餐，且以價低者作為優惠。「Urban Café 都會美饌」為半自助式餐廳，點「爐烤雞腿肯郡風味」等主餐，就享有燙活海鮮等涼菜，以及滷豬腳、烤披薩等精選熱食，還有生菜沙拉、咖啡飲料等無限量供應。
📍饗食天堂高雄兩分店
饗賓集團旗下「饗食天堂」限高雄兩間分店，即「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，之前於九月推出限定料理「雪蟹腳」受到歡迎，10月1日至11月30日止則將推出「現煎鮑魚佐甜椒醬」，限平日晚餐、假日午餐、假日晚餐供應，等於最低只要968元+10%就可爽嗑鮑魚等高檔海鮮。
另還有70道海鮮料理，包含刺身、現流中卷、新鮮白蝦和淡菜、清蒸蟳蟹、澎湖鮮蚵、煎牛排等高人氣料理，饗食天堂餐價平日午餐每人868元+10%、平日晚餐與假日午餐為每人968元+10%、假日晚餐為1068元+10%。
📍馬辣集團旗下10品牌共約48家
馬辣集團10月迎來新優惠，即日起~10月31日，只要同桌任一人身分證、健保卡或護照號碼中有「1、2、3」 任二碼(可重複，11、22均可)，提前一日預約參加活動，並消費指定餐點或達消費金額即可領取各品牌獨特優惠，新馬辣Plus、熊一、夯下去就有「北海道大帆立貝吃到飽」，而馬辣、新馬辣、涮樂和牛則享「九孔鮑魚吃到飽」。
另外，問鼎·皇上吉祥則有「紐澳Q彈牛舌」、「手切玫瑰松阪豬」免費贈；「肉之間」大盤肉幸福鍋物、日料居酒屋「狗一下」與「燒肉CHA CHA」也分別將送上「美國安格斯黑牛嫩肩」、「廣島炸牡蠣」、「特上牛胸腹肉或精選豚五花」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！