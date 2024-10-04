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《美麗島電子報》發布最新9月國政民調，總統賴清德的9月滿意度從8月的54.4%下跌3.6%，變成50.8%，而不滿意度從33.2%上升5.4%，變成38.6%；信任度則是下降6.4%，由58.9%跌到52.5%，不信任度從30.3%上升8%到38.3%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，賴清德現在外部問題有三把火在燒，且內部也有雜音，下個月滿意度再下跌的可能性高。吳子嘉4日接受港媒《中評社》專訪，他表示賴清德目前的外部問題有三把火在燒，一是民眾黨主席柯文哲案，若沒有亮麗成果，他將從打貪紅利衰退中；第二是要建立40萬民力；第三為死刑釋憲，大法官宣判結果等同實質廢死。吳子嘉也指出，問題在於賴清德與民間完全沒溝通，且民眾還一直看到賴清德在生氣，讓人民有恐懼感。吳子嘉指出，若建立40萬民力與廢死這兩件事情再不溝通，加上內部有雜音，賴清德下個月滿意度再下跌的可能性高，若10月民調若繼續往下掉，跌破5成，那就慘了，目前看起來情況不是很好。9月國政民調是由美麗島電子報委託畢肯市場研究公司執行電訪，民調專家戴立安負責整體規畫包括問卷設計與分析，調查範圍為全國22個縣市，調查對象即設籍在調查範圍內、年滿20歲的民眾。調查時間為9月24日至9月26日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。成功完訪1076人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。