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國民黨基隆市議員宋瑋莉昨在臉書PO出勘災照，卻被眼尖網友發現，該照片竟然是P圖，但被網友抓包後，宋瑋莉反嗆，自己從未提及這是本人現場勘災圖，喊話有心之人如再有轉發P圖，就要提出告訴。宋瑋莉在基隆地方實力雄厚，公公林文龍連任8屆基隆市議員，丈夫林家輝繼承父志，接棒擔任2屆議員，接著再由宋瑋莉代夫出征連任5屆，兩代3人稱霸基隆市議會十五屆。宋瑋莉首度擔任議員是在2002年，2012年副議長補選時獲選副議長，並在2014年擔任議長。但2018年宋瑋莉競選議長時，在假投票時落敗，由原任副議長蔡旺璉當選議長，2022年議長選舉，民進黨與親民黨結盟，加上國民黨跑票，讓民進黨籍童子瑋首度當選議長迄今。至於宋瑋莉，2020年也曾獲國民黨提名參選立委，不過得票率不到4成，敗給競選連任的民進黨立委蔡適應。但蔡適應2024年未爭取連任，現任立委則是國民黨籍的林沛祥。宋瑋莉因夫家在地方經營已久，根據她的財產申報，存款雖僅約2百萬，但在基隆擁有160逾筆土地，參選立委時被民進黨質疑是基隆地產王，但宋瑋莉回擊，繼承有罪嗎？每一張權狀都是繼承來的，她批民進黨為了選舉帶風向，將他人私人財產曝光，傷害到她的家人，令她心生畏懼，並在議會要求警方提供保護。