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美商雷神遭控高報對台軍售價格，美國司法部已與廠商認罪協商。對此，行政院長卓榮泰今（4）日表示，這個經驗告訴國防部，未來在資訊比對及在各種價錢的合理性上，應更合理。媒體報導，美國售台武器疑涉「國際詐欺」，為雷神公司抬高價格並要台灣吞下，項目包括飛彈及雷達系統。國防部1日表示，目前美司法部已與廠商達成認罪協商，並返還不當得利給台灣，但所謂隱瞞、掩蓋均屬不實訊息，更是結合中國國慶時機釋出，操作疑美論跡證明顯。卓榮泰上午赴立法院備詢，被媒體問及此事。卓榮泰表示，保護、保衛國家的安全跟人民安全，是需要政府跟人民付出共同的負擔，也希望整個負擔是合理的，契約資訊也能充分掌握。卓榮泰說，國際契約有比較機密性部分，但就國內而言，這個經驗告訴國防部，未來在資訊比對及在各種價錢的合理性上，應更合理，但不能因此讓取得保衛國家的各種設備、軍事武器的速度變慢，「我們一定要變好、變快、變強」。